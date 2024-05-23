Google, 'Chrome 125' sürümü ile 9 tehlikeli güvenlik açığını kapattı

23 May 2024 13:44 - Güncelleme : 23 May 2024 13:45

Google, bilgisayar ve akıllı telefon kullanıcılarının hayatlarında önemli bir yere sahip olan internet tarayıcısını sürekli olarak güncelliyor. Bu güncellemeler, Chrome'a pek çok yeni özelliği kazandırırken uygulamadaki tehlikeli güvenlik açıklarını da ortadan kaldırmayı vaat ediyor.

GOOGLE CHROME, GÜVENLİK AÇIKLARINI KAPATTI

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan 'Chrome 125' güncellemesi, toplam 9 adet güvenlik açığını kapatıyor. Bunlar arasında en tehlikelilerinden biri, "V8'de Tip Karışıklığı" olarak bilinen açık. Mashable'nin haberine göre, bu güvenlik açığına maruz kaldığınızda başınıza şu geliyor;

Uzaktan bağlanan bir bilgisayar korsanı, açığı kullanarak kendi istediği bir kodu HTML sayfası vasıtasıyla çalıştırabiliyor. Bu, tarayıcıyı veya sistemi bir bütün olarak kararsızlaştırmasına yol açıyor. Bu hatayı Google, 15 Mayıs'ta duyurmuştu.

"CVE-2024-4947" koduyla bilinen bu "sıfırıncı gün" güvenlik açığına ek olarak "CVE-2024-4761" ve "CVE-2024-4671" isimli iki açık için de yama yayınlandı.

Amerikan Siber Güvenlik & Altyapı Güvenliği Ajansı'nın (CISA) "Bilinen Güvenlik Açıkları" kataloğuna bu üç güvenlik açığı eklendi. ABD, devlet kurumlarına bir uyarı yaparak, 10 Haziran'a kadar Chrome tarayıcılarını güncellemelerini söyledi.

GOOGLE CHROME NASIL GÜNCELLENİR?

Google Chrome 125 sürümünü yüklemek için, tarayıcının ayarlarında bulunan "Google Chrome Hakkında" kısmına tıklayıp yeni bir güncelleme olup olmadığını denetleyebilirsiniz. Eğer hiçbir güncelleme görünmüyorsa otomatik yüklenmiş olabilir ya da yeni sürüm henüz size ulaşmamış olabilir.