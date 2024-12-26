Google Chrome, bugüne kadarki en büyük güncellemesini alıyor

26 Aralık 2024 10:57 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 10:58

Teknoloji devi Google, Chrome için bugüne kadarki en büyük güncellemeyi geliştiriyor. Yapay zeka destekli "Glic" adlı yeni bir asistan, yakında Chrome tarayıcısına entegre edilecek. Yeni özelliğin nasıl çalışacağını gösteren ilk ekran görüntüsü paylaşıldı.

Google​'ın Gemini Live'ı Chrome​'a entegre etme çalışmalarını "Glic" (Gemini Live in Chrome) adı altında sürdürdüğüne dair bir söylenti dolaşıyor. Leopeva64 tarafından X platformunda paylaşılan bilgilere göre, Glic, Gemini Live'ın gerçek zamanlı, yapay zeka destekli asistanını Chrome'a getirecek. Bu iddia, Chrome'un geliştirme ortamı olan Chromium Gerrit'te ortaya çıkarılan detaylara dayanıyor.

İNTERAKTİF BİR ASİSTAN OLACAK

Leopeva64'ün paylaştıklarına göre, Glic sıradan bir Chrome özelliği değil. Kendi ayarlar sayfasına sahip olduğu ve mikrofon ile konum erişimine ihtiyaç duyduğu belirtiliyor, bu da, interaktif bir asistan olduğu anlamına geliyor. Glic, gezinmekte olduğunuz sayfayla ilgili bağlam sunan bir yan panele sahip olacak. Ayrıca arka planda sessizce çalışarak, ihtiyaç duyduğunuzda devreye girebilecek.

Google'ın Gemini yapay zekasını daha önce kullandıysanız, ne kadar güçlü bir araç olduğunu biliyorsunuzdur. Bu asistan, Chrome'a entegre edildiğinde, tarayıcı üzerinde sekmeler arasında geçiş yapmadan arama yapabilir, Gemini Live'dan bir şeyi açıklamasını, veri araştırmasını ya da tüm bir web sayfasını özetlemesini isteyebilirsiniz.