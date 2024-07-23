Google Chrome, üçüncü taraf çerezler konusunda kararını verdi

23 Temmuz 2024 14:32 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 14:32

Google, üçüncü taraf çerezlerini ortadan kaldırma planlarını rafa kaldırdığını açıkladı. 2020 yılında duyurulan ve kullanıcıların internetteki gizliliğini artırmayı hedefleyen bu girişimin yapılan çeşitli denemelere rağmen gerçekleşmeyeceği bildirildi.

Google'ın Yöneticisi Anthony Chavez, Privacy Sandbox blogunda paylaşılan bir güncellemede, kullanıcı seçimini ön plana çıkaran bir yaklaşım benimsediklerini belirtti ve şöyle dedi:

GOOGLE, KULLANICILARA SEÇİM YAPMA SUNACAK

"Üçüncü taraf çerezlerini devre dışı bırakmak yerine, insanlara web tarayıcıları genelinde geçerli olan bilinçli bir seçim yapma imkanı tanıyan yeni bir deneyim sunacağız ve bu seçimi istedikleri zaman ayarlayabilecekler."

ÜÇÜNCÜ TARAF ÇEREZLER NE İŞE YARIYOR?

Webtekno'nun aktardığına göre üçüncü taraf çerezler, kişiselleştirilmiş reklamcılık için kritik önem arz ediyor. Reklam verenler, bu çerezler sayesinde doğru hedef kitlesine ulaşabiliyorlar.

İşte Google, ilk kez 2020 yılında yaptığı bir açıklama ile üçüncü taraf çerezleri engelleme planlarından bahsetti. Yıllar boyunca doğru düzgün ilerleme kat edemeyen şirket, şimdi tüm bu planı iptal ettiğini açıklamış oldu.

Google'ın yılan hikâyesine dönen çerez meselesini nasıl çözeceği belli değil. Ancak bu noktada düzenleyicilerle kol kola olunduğu bir gerçek. Özellikle de İngiltere Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), üçüncü taraf çerezlerin engellenmesini çok da istemiyordu. Bugün geldiğimiz son nokta, CMA'nın isteğinin yerine geldiğini gözler önüne seriyor.

Öte yandan, üçüncü taraf çerezleri kapatmak yine de mümkün. Ancak bunu yaptığınızda bazı sitelerin çalışması bozulabilir. Bu ihtimali göze alıyorsanız, üçüncü taraf çerezleri şu adımları uygulayarak kapatabilirsiniz: