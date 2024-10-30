Google Chrome'un çileden çıkaran sorununa müthiş çözüm: Performans iki kat artacak

30 Ekim 2024 17:40 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 17:40

Google Chrome, RAM kullanımı konusunda bilgisayarın üzerindeki yükü azaltmak için yeni bellek yönetim özelliklerini kullanıma açtı. Araç çubuğunda "Performans Sorunu Uyarıları" simgesiyle aşırı kaynak tüketen sekmeleri belirten bir uyarı sistemi ekleyen Chrome, kullanıcıların bu sekmeleri çat diye kapatmalarını sağlayacak.

Google, Chrome kullanıcılarının yoğun sekme kullanımını daha kolay yönetebilmesi için yeni bellek yönetim özelliklerini devreye soktu. Bu özellikler arasında, sekmelerin gereğinden fazla sistem kaynağı kullanmasını tespit eden "Performans Sorunu Uyarıları" ve mevcut "Bellek Tasarrufu" moduna yönelik bazı yenilikler yer alıyor.

GOOGLE CHROME, RAM TÜKETİMİ SORUNU İÇİN YENİ ÇÖZÜM SUNDU

Yeni "Performans Sorunu Uyarıları" özelliği, Chrome’un araç çubuğunda profil fotoğrafının yanında görünen küçük bir hız göstergesi simgesiyle kullanıcıları uyarıyor. Simgeye tıklayan kullanıcılar, aşırı kaynak tüketen sekmeleri görebiliyor ve "Yoksay" ya da "Şimdi Düzelt" seçenekleri ile müdahale edebiliyor.

BELLEK TASARRUFU MODU GÜNCELLENİYOR

Google, 2022 yılında tanıttığı ve yoğun kaynak tüketen sekmeleri uyku moduna alarak belleği boşaltan "Bellek Tasarrufu" özelliğini de güncelledi. Artık Bellek Tasarrufu, üç farklı modda çalışabiliyor: Orta, Dengeli ve Maksimum.

Orta mod, sistem ihtiyaçlarını otomatik olarak analiz ederek sekme yönetimini kullanıcı adına üstlenirken, Dengeli mod da sistem gereksinimleri ve kullanıcı tarayıcı alışkanlıkları doğrultusunda çalışıyor. Maksimum mod ise, kullanım dışı kalan sekmeleri otomatik olarak devre dışı bırakıyor.