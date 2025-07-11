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Teknoloji
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Google desteklenen dil sayısını artırdı: Artık Lazca da listede

Teknoloji devi Google, kullanıcıların kamera yardımıyla nesneleri tanıyıp farklı dillerdeki karşılıklarını öğrenebildiği Woolaroo platformuna Lazca dil desteği ekledi.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 12:06

Google Arts & Culture çatısı altında geliştirilen ve yapay zeka desteğine sahip olan Woolaroo adlı platform, "tehlike altındaki dillerin" yaşatılması amacıyla teknoloji ile kültürü buluşturan bir proje olarak tanıtılmıştı. Şimdi de uygulamaya "Lazca" dil desteği eklendi.

Gemini yapay zeka modeliyle entegre şekilde çalışan Woolaroo, kullanıcıların kamerasını kullanarak bir nesnenin fotoğrafını çekip 30 farklı tehlike altındaki dildeki karşılığını anında gösteriyor. Yeni güncellemeyle birlikte bu diller arasına Lazca da eklendi. Böylece Türkiye ve Gürcistan gibi ülkelerde yaşayan Laz halkının anadili daha görünür ve erişilebilir hale gelecek.

Google'ın yaptığı açıklamaya göre Woolaroo, kullanıcılara yerel dilleri keşfetmenin yeni bir yolunu sunuyor ve Google AI teknolojisini kullanarak kameranızdaki nesneleri tanıyor ve tercüme ediyor.

Google desteklenen dil sayısını artırdı: Artık Lazca da listede

WOOLAROO HANGİ DİLLERİ DESTEKLİYOR?

Halihazırda Woolaroo'nun desteklediği diller arasında Ekpeye, İbibio, İgala, İskoç Galcesi, Yaqui, Gikuyu ve şimdi de Lazca gibi pek çok farklı coğrafyaya ait, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan diller yer alıyor. Öte yandan Google, Lazca dilini şu ifadelerle tanımlıyor:

"Lazca, Güney Kafkas dilleri ailesinin bir üyesi olup, Megrelce ile yakından, Gürcüce ve Svanca ile daha uzak akrabalık göstermektedir. Bu dilsel bağlar, antik Yakın Doğu’nun kültürel ve politik manzarasında önemli roller oynayan bölgeler olan Kolhis ve Lazika'nın antik krallıklarına dayanan ortak bir tarihi yansıtmaktadır.

Dünyanın biyolojik çeşitliliği en yüksek bölgelerinden birinde yaşayan Lazlar, Batılı bilim insanlarının henüz keşfedemediği çeşitli bitkilerin isimlerini korumuşlardır. Zengin sözlü mirasına rağmen Lazca şu anda “kesinlikle tehlike altında” olarak sınıflandırılıyor."

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ETİKETLER
#yapay-zeka
#Lazca
#Tehlike Altındaki Diller
#Woolaroo
#Google Arts & Culture
#Dil Kurtarma
#Teknoloji
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