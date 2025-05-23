Google duyurdu: Milyarlarca cihazda yüklü olan popüler uygulamanın ismi değişti

ABD'li teknoloji şirketi Google, Android kullanıcılarının kaybolan cihazlarını bulmalarını sağlayan "Find My Device" uygulamasının ismini resmen "Find Hub" olarak değiştirdi.

Yeni "Find Hub" adı Play Store, telefon ana ekranları ve web arayüzü dahil olmak üzere tüm platformlarda aktif hale getirildi. Uygulamanın 3.1.337-2 sürümüyle birlikte gelen güncellemeyle, daha önce "Find Device" olarak görünen yazılım artık daha kapsayıcı bir isme kavuştu.

GOOGLE NEDEN İSİM DEĞİŞTİRDİ?

Söz konusu değişiklik uygulamanın artık sadece cihazları değil, aynı zamanda aile üyeleri ya da arkadaşları da bulmak için kullanıldığını yansıtıyor.

Bu arada değişikliğe ek olarak Google, iki ay kadar süren testin ardından "Kişiler" sekmesinden "Beta" etiketini kaldırdı. Öte yandan hesap menüsünden "Ayarlar"a dokunulduğunda kullanıcılar artık "Find Hub" ve "Google Konum Paylaşımı" listesine yönlendiriliyor. Daha önce uygulama kullanıcıyı doğrudan ikinci sistem sayfasına yönlendiriyordu.