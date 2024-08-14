Google etkinliği düzenlendi: Pixel 9 Pro, Fold ve Gemini AI

14 Ağustos 2024 11:18 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 11:56

Teknoloji devi Google, Türkiye'de genellikle Arama ve YouTube gibi ürünleriyle tanınsa da ülkemizde resmi olarak satışa sunulmadığı için pek bilinmeyen bir ürün grubu da var: Pixel serisi akıllı telefonları.

Bu serisinin son ailesiyse 13 Ağustos'ta gerçekleştirilen "Made by Google" etkinliğinde karşımıza çıktı. Gemini AI yapay zeka özelliğiyle yeni Pixel 9 serisi, Android ekosistemine dört modelle giriş yaptı: Pixel 9, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL ve Pixel 9 Pro Fold.

İşte Google Pixel 9 serisinin özellikleri ve fiyatları!

GOOGLE PIXEL 9 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Google Pixel 9, 6,3 inç boyutunda bir OLED ekranla geliyor. Google'ın açıklamasına göre Pixel 8'in ekranından yüzde 35 daha parlak olan bu ekran, 1080 x 2424 piksel çözünürlükte 120Hz yenileme hızına ev sahipliği yapıyor.

Google'ın kendi geliştirdiği Tensor G4 işlemcisine sahip olan Pixel 9, 12GB RAM ile birlikte 128GB ve 256GB olarak iki farklı depolama opsiyonuyla geliyor. Arka tarafta 50 ve 48 Megapiksel olmak üzere iki kamera, ön tarafta da 10,5 Megapiksel özçekim kamerası bulunuyor.

Google Pixel 9, beklenenin aksine Android 15 değil Android 14 işletim sistemiyle kutudan çıkmakta. 7 yıl güncelleme garantili akıllı telefon, 4 bin 700 mAh kapasiteli bataryayla donatılmış durumda. Pixel 9 için başlangıç fiyatı 799 olarak belirlendi.

GOOGLE PIXEL 9 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Google Pixel 9 Pro, serinin ortanca ve aynı zamanda küçük Pro modeli olarak duyuruldu. Kardeşi gibi 6,3 inç büyüklüğünde bir OLED ekranla satışa sunulan akıllı telefon, 1280 x 2856 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızıyla geliyor.

Google Tensor G4 işlemcisinden gücünü alan Pixel 9 Pro, 16GB RAM + 128GB, 256GB, 512GB ve 1TB olmak üzere dört depolama seçeneğine ev sahipliği yapıyor. Kamera bu kez üç adet; 50, 48 ve 48 Megapiksel. Ön kamera da 42 Megapiksel çözünürlüğünde.

Batarya kapasitesi, işletim sistemi ve güncelleme desteği süresi Pixel 9 ile aynı olan Pixel 9 Pro için belirlenen başlangıç fiyatı 899 dolar olarak belirlendi.

GOOGLE PIXEL 9 PRO XL TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Google Pixel 9 Pro XL, ismindeki "XL" takısından da anlaşılabileceği gibi Pixel 9 serisinin boyut olarak en büyük modeli. Ekran 6,3 inçten 6,8 inçe yükselirken, çözünürlük de 1344 x 2992 piksel ve yenileme hızı da 120Hz olarak belirlenmiş.

Pro varyantıyla aynı kamera sistemini taşıyan Pixel 9 Pro XL, yine Tensor G4 işlemcisinden gücünü alıyor. 16GB RAM ile kutudan çıkmaya devam eden mobil cihaz, 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama seçenekleriyle sergileniyor.

"XL" ile birlikte artan tek özellik ekran değil, batarya kapasitesi de az miktarda artışla 5 bin 060mAh seviyesine yükseldi. Yine Android 14 işletim sistemiyle gelen Pixel 9 Pro XL, Google tarafından 7 yıl güncelleme garantisiyle 1.099 dolar başlangıç fiyatıyla etiketlendi.

KATLANABİLİR TELEFON: GOOGLE PIXEL 9 PRO FOLD TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Made by Google etkinliğinde tanıtılan bir diğer ürün de Google'ın yeni katlanabilir akıllı telefonu Pixel 9 Pro Fold oldu. Şirketin yeni katlanabilir telefonu olarak piyasaya çıkan Pixel 9 Pro Fold, kapağında 6,3 inç OLED, 120Hz yenileme hızı ve 2700 nit parlaklık özellikli bir ekran sunuyor.

Ana ekranda boyut 8 inçe yükseliyor, çözünürlük 2152 x 2075 piksel olarak sunuluyor ve parlaklık değeri yine 2700 nit seviyesinde tutuluyor. Google Tensor G4 işlemcisinden gücünü alan akıllı telefon, 4650 mAh batarya kapasitesiyle geliyor ve 7 yıl güncelleme desteği vaat ediyor.

Arka tarafta 48 Megapiksel ana, 10.5 Megapiksel ultra geniş ve 10.8 Megapiksel telefoto (5x optik zoom, 20x Super Res zoom) olmak üzere üç kamera bulunurken ön tarafta bir adet 10 Megapiksel kapak kamerasının yanı sıra 10 Megapiksel iç ekran kamerası yer alıyor.

Android 14 işletim sistemiyle kutudan çıkan Pixel 9 Pro Fold, başlangıç fiyatı 1799 dolar olarak belirlendi.

GEMINI AI YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ TANITILDI

Made by Google etkinliğinde Google'ın yeni Gemini AI yapay zeka özellikleri de kullanıcılara tanıtıldı. Teknoloji devi, yaptığı açıklamalarda Gemini AI'ın halihazırda 200'den fazla ülkede kullanılabildiğini açıklarken, yeni dönemde modelin katlanabilir cihazlarda daha tepkisel olacağını ve farklı arayüzlerle çalışacağını belirtti.

Gemini AI kapsamında tanıtılan üç yapay zeka özellikleri şöyle:

Gemini Nano: Akıllı telefonlar için geliştirilen ilk model olan Gemini Nano, tamamen cihazın içinde çalışma özelliği sayesinde kullanıcı verilerini bir sunucuya yüklemesine gerek kalmıyor ve böylelikle kişisel bilgilerin gizliliğini sağlamış oluyor.

YouTube videolarında inceleme yapabilen Gemini AI, mail yazmaktan liste düzenlemeye, (iş mülakatı denemesi gibi) farklı diyaloglar kurmaya kadar kullanıcıların ihtiyaçlarını gerçekleştirebiliyor.

Gemini Live: Webtekno'nun aktardığına göre Gemini Live özelliği, Gemini yapay zeka modelinin sahip olduğu 10 farklı ses bulunurken, Gemini yapay zekâsının en çok dikkat çeken özelliği ise doğal bir şekilde konuşması oldu.

Örneğin "Nasılsınız?" sorusuna daha doğal cevaplar verebiliyor. Ayrıca açık komutlar yerine genel konuşmalardan da niyetleri anlayabiliyor. Konuşması da önceki versiyonlara kıyasla oldukça akıcı. Bu özellik şu anda ücretli kullanıcılara ve sadece İngilizce olarak açık. Gemini Live bugünden itibaren kullanılabilir durumda.

Arama notları: Bu özellik tamamen telefon üzerinde çalışacak ve konuşmalardan önemli bilgilerin kaydını tutacak. Özelliğin kontrolü tamamen kullanıcıda olacak ve karşıda yer alan kullanıcı da bilgilendirilecek.

Pixel Screenshop: Pixel Screenshop, kaydedilen görsellerdeki nesneleri sınıflandırmaya, kaydetmeye veya mağazalarda arayıp satın almaya yardımcı oluyor. Bu özellik tüm Pixel 9 modellerinde yer alacak.