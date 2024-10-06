Google Fotoğraflar için yapay zeka destekli arama geldi! Kılı kırk yaracak

06 Ekim 2024 16:15 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 16:17

Google, Fotoğraflar uygulamasına yapay zeka destekli "Ask Photos" özelliğini kullanıcılar için kullanıma açtı. Bu özellik kullanıcıların fotoğraf kütüphanelerinde doğal dilde daha karmaşık ve kişisel aramalar yapmasına olanak tanıyor.

Google, geçtiğimiz ay bekleme listesi açtığı, Fotoğraflar için "Ask Photos" özelliğini ABD'deki kullanıcıların kullanımına sunmaya başladı. Fotoğraf kütüphanesiyle doğal dilde etkileşim kurmayı sağlayan özellik, yapay zeka destekli ve kullanıcıların daha detaylı aramalar yapmasını sağlıyor.

GOOGLE ASK PHOTOS ÖZELLİĞİ KULLANIMA SUNULDU

Ask Photos, kullanıcıların fotoğraflarını daha karmaşık ve kişisel sorgularla aramasına olanak tanıyor. Örneğin 5 yıl önceki mezuniyet töreni fotoğraflarınızı, "Üniversitede çekildiğim fotoğrafları bul" minvalinde bir metin komutu yazarak bulabiliyorsunuz.

Google, eylül ayı başında bu özellik için bir bekleme listesi açmış ve sınırlı sayıda kullanıcıya erişim vermişti. 9to5Google sitesinin haberine göre, artık Ask Photos Android ve iOS cihazlarda daha geniş bir kitleye sunulmaya başlandı. Özelliğin aktif hale gelmesiyle birlikte, kullanıcılar Google Fotoğraflar uygulamasında alt kısımdaki klasik "Ara" sekmesinin yerini alan yeni bir sekme ile karşılaşıyor.

NASIL ÇALIŞIYOR?

"Ask Photos"u ilk açtığınızda, özelliğin nasıl çalıştığını, hangi verilere sahip olduğunu/erişime ihtiyaç duyduğunu gözden geçirmeniz ve kişilerin doğru adlarla ilişkilendirildiğinden emin olmak da dahil olmak üzere birkaç detayı onaylamanız isteniyor.

KİŞİLER VE YERLERLE DAHA BAŞARILI

Ask Photos'un işlevselliğine dair ilk incelemelerde, bu özelliğin bilhassa kişiler ve yerlerle ilgili sorgularda daha başarılı olduğu ortaya çıktı. Örneğin kullanıcılar arkadaşları veya aile üyeleriyle birlikte çekilen son fotoğrafları bulmada sorun yaşamadı. Ancak uygulama, bir etkinlik ya da nesneyle ilgili sorulara cevap verirken zaman zaman rastgele sonuçlar dönebiliyor.

Mesela, "Evime ne zaman taşındım?" gibi bir soru sorulduğunda, gerçek taşınma tarihine ait fotoğraflar yerine farklı yıllardan rastgele kareler gösterilebiliyor.

KLASİK ARAMA HÂLÂ MEVCUT

Öte yandan Ask Photos, klasik arama işlevini tamamen ortadan kaldırmıyor. Kullanıcılar, Ask Photos üzerinden sorularını sorduktan sonra yine klasik arama özelliklerine ulaşabiliyor. Bu sayede hem yeni yapay zeka destekli arama hem de eski geleneksel arama yöntemini kullanarak fotoğraflarınıza erişebiliyorsunuz.