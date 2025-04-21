Google Fotoğraflar uygulamasına dev bir güncelleme geldi. Ultra HDR düzenleme özelliği ile artık fotoğraflarınızı çok daha canlı, çok daha gerçekçi hale getirebileceksiniz. Peki Ultra HDR özelliği tam olarak nedir, nasıl kullanılır ve hangi cihazlarda çalışıyor?

Google, popüler Google Fotoğraflar uygulaması üzerinden kullanıcı deneyimini yeni bir seviyeye taşıyan "Ultra HDR" düzenleme özelliğini duyurdu. Bu yenilikle birlikte kullanıcılar, telefonlarında bulunan fotoğrafların görsel kalitesini Ultra HDR formatına yükseltebilecek.

ULTRA HDR NEDİR?

Ultra HDR (High Dynamic Range), fotoğrafların daha geniş bir ışık ve renk aralığında işlenmesini sağlayarak çok daha zengin ve gerçekçi görüntüler oluşturuyor.

Özellikle yüksek dinamik aralıklı ekranlara (HDR ekranlar) sahip cihazlarda bu fark daha da belirgin hale geliyor. Ancak işin güzel yanı, Ultra HDR teknolojisi, hem SDR (Standart Dinamik Aralık) hem de HDR sürümlerini tek bir dosyada sıkıştırabildiğinden, Ultra HDR fotoğraflar HDR desteklemeyen cihazlarda da sorunsuz görüntülenebiliyor.

GOOGLE FOTOĞRAFLAR ULTRA HDR NASIL KULLANILIR?

Ultra HDR Google Fotoğraflar uygulamasının 7.24.0.747539053 sürümüyle birlikte geliyor. Google Fotoğraflar'da düzenleme ekranına girdiğinizde "Ultra HDR" seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneğe dokunduğunuzda sistem, uygun fotoğraflarınızın kalitesini artırarak HDR formatına geçiriyor. Düzenlenen görsellerde "Ultra HDR" etiketi beliriyor.

Android Authority sitesinin haberine göre, Google Fotoğraflar Ultra HDR düzenleme özelliği şu an kademeli olarak sunuluyor. Yani bazı kullanıcılar bu özelliği hemen görebilirken, diğerleri için birkaç gün ya da hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

Google Fotoğraflar'a gelen HDR fotoğraf düzenleme özelliği, özellikle mobil fotoğrafçılıkla ilgilenen kullanıcılar için önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor.