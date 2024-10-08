Google fotoğraflara yapay zeka desteği geldi

08 Ekim 2024 09:46 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 09:47

Geçtiğimiz ay Google’ın erişim için bir bekleme listesi açmasının ardından, Google Fotoğraflar şimdi bazı kullanıcılara “Ask Photos” (Fotoğraflara Sor) özelliğini sunmaya başladı. Özellik hesapta etkinleştirildiğinde Android ve iOS uygulamaları da dahil olmak üzere tüm cihazlarınızda çalışıyor. Uygulamada klasik arama özelliği de hala kullanılıyor.

Google​ Fotoğraflar​, bekleme listesine kayıt olan kullanıcılara yapay zeka​ destekli ‘Ask Photos’ özelliğini sunmaya başladı. Google’ın daha önce duyurduğu gibi ABD’deki kullanıcılara sunulan bu özellik, bir sunucu güncellemesi gibi görünüyor ve Google Fotoğraflar uygulamasında yer almaya başladı.

KARMAŞIK TALEPLERDE BULUNULABİLİR

Yapay zeka destekli bu özellik, fotoğraf kütüphanenizle doğal dilde etkileşim kurmanıza olanak tanıyor. Örneğin, yıllar içinde Halloween kostümlerini görmek, çocuğunuzun yüzmeyi ne zaman öğrendiği gibi daha karmaşık taleplerde bulunabiliyorsunuz. Google, Ask Photos için Eylül ayının başlarında bekleme listesi kayıtlarını açmıştı, ancak şimdi daha fazla kullanıcıya bu özelliği sunmaya başladı. Son birkaç haftada sınırlı raporlar alındı, ancak son günlerde özelliğin bazı cihazlarda etkinleştirildiği ve daha yaygın hale geldiği görüldü.

Özellik hesabınızda etkin hale geldiğinde, Android ve iOS uygulamaları da dahil olmak üzere tüm cihazlarınızda çalışıyor. Uygulamanın alt menüsünde yer alan "Ara" sekmesinin yerini alacak şekilde yeni bir sekme olarak karşınıza çıkıyor. Klasik arama özelliğini hala kullanabiliyorsunuz, ancak önce Ask Photos ile soruyu sormanız gerekiyor.

ONAY VERMENİZ GEREKİYOR

Ask Photos’u ilk açtığınızda, size bu özelliğin nasıl çalıştığını, hangi verilere erişim sağladığını gözden geçirmeniz isteniyor ve doğru kişilerin isimlerinin eşleştirildiğinden emin olmanız gibi birkaç detayla ilgili onay vermeniz isteniyor. Ayrıca, kişiler ve evcil hayvanlarla ilgili ilişki ayarlarını yapmanız gerekiyor. Bu, genellikle kütüphanenizde bu kişilerin ne sıklıkta göründüğüne göre sıralanıyor.

Özelliğin kendisine gelince, yapılan sınırlı testlere göre Ask Photos, en iyi şekilde kişiler ve mekanlarla ilgili soruları cevaplamakta başarılı, ancak etkinlikler ve nesnelerle ilgili sorularda daha az etkili.