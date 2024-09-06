Google Fotoğraflar'a yapay zeka desteği: Kaybolan fotoğrafı bulma derdi bitiyor

06 Eylül 2024 15:33 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 15:35

Google, Fotoğraflar uygulamasına Gemini yapay zekasını entegre ederek, kullanıcıların fotoğraf ve videolarını sadece anahtar kelimelerle değil, sorularla da arayabilmelerine olanak tanıdı. Ancak bu yeni özellik, Türkiye'deki kullanıcılar için can sıkıcı bir durumla kullanıma çıktı.

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Google, Fotoğraflar uygulamasına devrim niteliğinde bir özellik ekledi. Artık kullanıcılar, fotoğraf ve videolarını sadece basit anahtar kelimelerle değil, yapay zekaya sorular sorarak bulabilecek. Ancak bu özellikte, Türkiye'deki kullanıcıları üzecek bir gelişme var.

GOOGLE FOTOĞRAFLAR İÇİN GEMINI DESTEĞİ GELDİ

Google Fotoğraflar uygulamasında arama özelliği uzun zamandır vardı. Bu sayede kullanıcılar, aradıkları fotoğrafı basit anahtar kelimeler ile arayabiliyordu. Örneğin doğum gününüze ait fotoğrafı bulmak istediğinizde, arama bölümüne "doğum günü" veya "parti" gibi kelimeleri yazarak bulabiliyordunuz.

Bu özelliği bir adım öteye taşıyan Google Fotoğraflar, Gemini yapay zekasından destek alarak kullanıcılarla sohbet ederek istedikleri içerikleri bulmalarına yardımcı olacak. Ancak bu özellik şimdilik yalnızca İngilizce dilinde hizmet veriyor. Türkçe ve diğer dillerde çalışmıyor.

Google, Fotoğraflar uygulamasının yeni özelliğinin Android iPhone kullanıcılarına sunulduğunu açıkladı.