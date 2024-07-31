Google Fotoğraflar'daki yapay zeka düzenleme araçları artık ücretsiz!

31 Temmuz 2024 16:52 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 16:52

Nisan ayında Google, Google Fotoğraflar'daki Magic Editor, Magic Eraser, Photo Unblur ve Portrait Light gibi yapay zeka düzenleme araçlarını herkesin kullanımına sunmayı vaat etmişti. Beklenen gün nihayet geldi çattı.

Daha önce bu gelişmiş yapay zeka araçlarını kullanmak için Google One aboneliği gerekiyordu. Ancak bu haftadan itibaren herhangi bir abonelik gereksinimi olmadan erişilebilecek.

"Phone Arena" sitesinin aktardığına göre özelliklerin ücretsiz olmasının gecikme sebebi; Google'ın geniş bir Android ve iOS cihaz yelpazesinde sorunsuz çalışmasını sağlamak sağlamak istemesi ve bu doğrultuda gerekli çalışmaları tamamlamasıydı.

Şirket, bundan emin olmuş olacak ki özellikleri kullanıma sundu. Peki Google Fotoğraflar'ın yapay zeka araçları arasında neler var?:

GOOGLE FOTOĞRAFLAR'IN YAPAY ZEKA DÜZENLEME ARAÇLARI

Fotoğraflar, fotoğraflarınızı düzenlemenize ve istenmeyen öğeleri ortadan kaldırmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir dizi yapay zeka destekli araç içeriyor. Listenin başında, bir görüntüde istenmeyen konuları veya nesneleri silmenize olanak tanıyan Magic Eraser yer alıyor.

Bir sonraki araç ise, görüntülerinizi düzenlemenize olanak tanıyan yapay zeka destekli Magic Editor. Bir fotoğrafta belirli bir öğeyi taşımak mı istiyorsunuz? Magic Editor ile bu öğeyi görüntünün başka bir yerine yerleştirebilirsiniz ve yapay zeka, görüntünün eksik kısmını tamamlamak için yeni bir arka plan oluşturur.

Ayrıca daha önce yakalanmış görüntü taramalarına dayalı olarak bir keskinleştirme filtresi kullanarak bir görüntüdeki bulanıklığı gideren Photo Unblur aracı da mevcut. Bu aracı, bulanık veya flu olan herhangi bir görüntüye uygulayabilirsiniz.

Google Fotoğraflar Kıdemli Ürün Müdürü Selena Shang, yaptığı açıklamada "Bu araçları çok daha fazla kişinin kullanabilecek olması gerçekten heyecan verici" dedi ve ekledi:

"Google Fotoğraflar mühendislik ekibi, bu özelliklerin geniş bir Android ve iOS cihaz yelpazesinde iyi çalışmasını sağlamak için çalıştı. Böylece Google Fotoğraflar'ın yapay zeka düzenleme araçları hangi cihazı kullanırsanız kullanın iyi çalışacak."