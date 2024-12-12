Google, Gemini 2.0 adlı çok modlu yapay zeka modelini tanıttı

12 Aralık 2024 09:59 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 10:00

Google, çok modlu (multimodal) yapıya sahip yeni nesil yapay zeka modeli Gemini 2.0 duyurdu. Aynı anda metin, görüntü ve sesli içerikleri işleyebilen bu model, temel seviye 2.0 Flash versiyonu ile kullanılabiliyor. İşte Gemini 2.0 özellikleri!

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Teknoloji devi Google​, yapay zeka alanındaki gelişmelerine hız kesmeden devam ediyor. Gemini 1.5'in tanıtılmasından 10 ay sonra, şirket yeni nesil yapay zeka modeli Gemini 2.0'ı duyurdu. Google, henüz deneysel ön izleme aşamasında olan yeni modelin önceki sürümlere kıyasla çok daha yetenekli olduğunu belirtti.

ÇOK MODLU (MULTİMODAL) YAPIYA SAHİP

Gemini 2.0'ın en önemli özelliği, multimodal (çok modlu) yeteneklere sahip olması. Yani hem metin hem görüntü hem de sesli içerikleri oluşturabiliyor ve işleyebiliyor. Ayrıca, Google Arama ve Haritalar gibi günlük kullanılan araçlarla doğrudan entegre çalışabiliyor.

Google, daha önce nesneleri tanımlayabilen, fiziksel dünyada gezinebilen ve hatta kayıp eşyaları bulabilen Project Astra isimli yapay zeka tabanlı robotunu tanıtmıştı. Google DeepMind CEO'su Demis Hassabis, Gemini 2.0'ın Astra'nın yeteneklerinin genişleteceğini belirtti ve 2025'te asistan tabanlı yapay zeka çağının başlayacağını söyledi.

GEMİNİ 2.0 NASIL KULLANILIR?

Gemini 2.0 şu anda tam sürümüyle kullanıma açılmadı. Şimdilik yalnızca, düşük gecikme süresine ve gelişmiş performansa sahip temel seviye "2.0 Flash" versiyonunu, Gemini ve Gemini Advanced'in masaüstündeki model açılır menüsünden seçerek kullanabilirsiniz.

Öte yandan Google, yalnızca Gemini 2.0'ı duyurmakla kalmadı. Aynı zamanda Project Mariner olarak adlandırdığı ve internet tarayıcınızı sizin için kullanabilen deneysel Chrome uzantısını tanıttı. Ek olarak geliştiricilerin kod sorunlarını bulup düzelten Jules ile Gemini 2.0'a dayanan oyun asistanını da duyurdu.