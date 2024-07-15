Google Gemini, bir kullanıcının dosyasına 'izinsiz' bakarken yakalandı

15 Temmuz 2024 14:30 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 14:32

Google'ın Gemini yapay zeka sohbet robotu, bir kullanıcının PDF dosyasını izinsiz bir şekilde tararken yakalandı.

Konuya hakim olmayanlar için; Gemini'a bir PDF dosyası yükleyip dosyayı özetlemesini isteyebilir veya içeriğiyle ilgili spesifik bir ayrıntıyı sorabilirsiniz. Ama bunu Gemini'dan özellikle istemeniz gerekiyor. En azından böyle olduğu zannediliyordu, ta ki düne kadar.

GOOGLE GEMINI, BİR KULLANICININ PDF DOSYASINA İZİNSİZ BAKTI

Kevin Bankston isimli bir kullanıcı X'te bir paylaşım yaparak, Google Docs'ta vergi beyannamesini PDF dosyası olarak açtıktan sonra Gemini'ın aniden ortaya çıkarak kendisine vergilerinin özetini çıkardığını belirtti.

Buraya kadar her şey normal gözükse de, aslında tüm gariplik buradan sonra başlıyor. Zira kullanıcı, PDF dosyasını açtıktan sonra Gemini'a hiçbir komut vermediğini hatta sohbet botuna daha önce de bu konuyla ilgili hiçbir şey söylemediğini savunuyor.

Kevin Bankston, şu açıklamayı yaptı:

"Az önce Google Dokümanlar'da vergi beyannamemi açtım ve Gemini hiç beklenmedik bir şekilde özetledi. Yani... Gemini, Google Docs'ta açtığım özel dokümanları bile otomatik olarak mı alıyor? Bunu ben istemedim. Şimdi bu saçmalığı kapatmak için bana hiç söylenmeyen yeni ayarları bulmam gerekiyor."

Bankston, bu durum karşısında gizlilik endişesi yaşadığını belirtti ve biraz daha araştırma yaptıktan sonra Gemini'ın izinsiz dosya tarama işlemini sadece PDF dosyalarında yaptığını tespit ettiğini belirtti. Yaşanan bu durumun sebebi ise tam olarak bilinmiyor.