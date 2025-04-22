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 | Ömer Faruk Dogan

Google, Gemini için kesenin ağzını açtı: Samsung'a 'çuval çuval' ödeme yapıyormuş

Google'ın, yapay zeka modeli Gemini'ı Samsung cihazlarına önceden yüklemek için her ay "muazzam" ödemeler yaptığı ortaya çıktı.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 17:40

Google'ın ürünlerini rakiplerinin önüne geçirebilmek için şirketlere ödeme yaptığı iddiaları gündemdeki yerini korurken, mahkeme ifadeleri Google'ın aynı şeyi yapay zeka modeli Gemini için de gerçekleştirdiğini ortaya koydu.

Bloomberg'in haberine göre teknoloji devi, Gemini'ın One UI arayüzünde önceden yüklü olarak yer alması için Samsung'a yüklü miktarda ödeme yaptı.

Google, Gemini için kesenin ağzını açtı: Samsung'a 'çuval çuval' ödeme yapıyormuş

GOOGLE'A BİRÇOK DAVA AÇILMIŞTI

Son birkaç yılda Google'a karşı pek çok tekelleşme davası açıldı. Bu davalarda Google'ın çevrim içi arama ve reklam teknolojileri gibi alanlarda tekel olmak için adımlar attığına hükmedildi. Mahkemeler, Google'ın haksız yollarla avantaj sağladığını belirtse de şirket hâlâ bu uygulamaları geri çekmek adına somut adımlar atmış değil.

9to5Google sitesinin aktardığın göre, devam eden arama motoru tekelleşme davasında, Google'ın Samsung'a Gemini'ı One UI arayüzünde öne çıkarması için ödeme yaptığı açıklandı.

Google, Gemini için kesenin ağzını açtı: Samsung'a 'çuval çuval' ödeme yapıyormuş

"SAMSUNG'A MUAZZAM PARALAR ÖDEDİK"

Google'ın Platformlar ve Cihaz Ortaklıkları Başkan Yardımcısı Peter Fitzgerald, Samsung'a aylık "muazzam bir miktarda para" ödendiğini ifade etti. Bu ödemelerin amacı, Gemini'ın Samsung cihazlarında varsayılan yapay zeka uygulaması olarak sunulmasını sağlamak.

Habere göre, bu sözleşme en az iki yıl sürecek şekilde yapıldı. Google, Gemini'ın önceden yüklü olduğu her cihaz için Samsung'a düzenli olarak ödeme yapmayı taahhüt etti. Ayrıca uygulama içindeki reklamlardan elde edilen gelirin bir kısmı da Samsung'a aktarılıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Google Gemini nedir?
Google Gemini, Google tarafından geliştirilen ileri düzey bir yapay zeka dil modelidir. ChatGPT gibi sohbet edebilen, metin yazabilen, kod oluşturabilen ve görsellerle etkileşime girebilen çok yönlü bir yapay zeka asistanıdır.
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