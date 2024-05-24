Google, Gemini için YouTube Müzik desteğini sundu

24 May 2024 14:52 - Güncelleme : 24 May 2024 14:52

Google ve Meta, yapay zeka için Hollywood'a milyonlarca dolarlık teklif götürdü

Google ve Meta, yapay zeka için Hollywood'a milyonlarca dolarlık teklif götürdü

Google, ChatGPT ve Copilot'a rakip olarak çıkardığı Gemini isimli yapay zeka uygulamasına uzun süredir beklenen bir özelliği getirdi: Artık istediğiniz şarkıyı direkt olarak YouTube Müzik üzerinden çalabilecek.

Google Gemini'nin Android ve iOS uygulamalarında kullanıma sunulan özellik, varsayılan olarak aktif olmuyor, bu yüzden önce sohbet botunun ayarlarındaki "Uzantılar" (Extension) bölümünden ulaşabileceğiniz "YouTube Music" ayarını açmanız gerekiyor.

Google tarafından yalnızca İngilizce komutları desteklediği ifade edilen bu hizmet, "Play Sezen Aksu" ya da "Play unuttun mu beni" gibi ifadelerle etkinleştirilebiliyor.

ANDROID VE IOS'TAKİ ÇALIŞMA ŞEKLİ FARKLI

Şu an için sadece İngilizce dil desteği bulunan bu komutlar, aşağıdaki işlemleri yapabiliyor:

Find [şarkı isimi] by [sanatçı adı]

Find the album [album ismi] by [sanatçı adı]

Find [çalma listesi adı] playlist

Find [tür] music

Search for songs similar to [şarkı adı] by [sanatçı ismi]

Find the song that goes [şarkı sözleri]

Find the [şarkı adı] music video

Start a radio based on the song [şarkı adı]

Search for [sanatçı ismi] songs

Android ve iOS için sunulan bu destek muhtemelen çok yakında PC'de de kullanıma sunulacaktır.