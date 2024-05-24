Google, Gemini için YouTube Müzik desteğini sundu
Google, yapay zeka tabanlı asistanı Gemini'ye YouTube Müzik entegrasyonunu ekledi. Kullanıcılar, Android ve iOS uygulamalarında, belirli İngilizce komutlarla doğrudan şarkıları YouTube Müzik üzerinden çalabilecekler.
Google, ChatGPT ve Copilot'a rakip olarak çıkardığı Gemini isimli yapay zeka uygulamasına uzun süredir beklenen bir özelliği getirdi: Artık istediğiniz şarkıyı direkt olarak YouTube Müzik üzerinden çalabilecek.
Google Gemini'nin Android ve iOS uygulamalarında kullanıma sunulan özellik, varsayılan olarak aktif olmuyor, bu yüzden önce sohbet botunun ayarlarındaki "Uzantılar" (Extension) bölümünden ulaşabileceğiniz "YouTube Music" ayarını açmanız gerekiyor.
Google tarafından yalnızca İngilizce komutları desteklediği ifade edilen bu hizmet, "Play Sezen Aksu" ya da "Play unuttun mu beni" gibi ifadelerle etkinleştirilebiliyor.
ANDROID VE IOS'TAKİ ÇALIŞMA ŞEKLİ FARKLI
Şu an için sadece İngilizce dil desteği bulunan bu komutlar, aşağıdaki işlemleri yapabiliyor:
- Find [şarkı isimi] by [sanatçı adı]
- Find the album [album ismi] by [sanatçı adı]
- Find [çalma listesi adı] playlist
- Find [tür] music
- Search for songs similar to [şarkı adı] by [sanatçı ismi]
- Find the song that goes [şarkı sözleri]
- Find the [şarkı adı] music video
- Start a radio based on the song [şarkı adı]
- Search for [sanatçı ismi] songs
Android ve iOS için sunulan bu destek muhtemelen çok yakında PC'de de kullanıma sunulacaktır.