Google Gemini'ye Siri özelliği geldi: Artık ekran kilitliyken de çalışıyor

18 Temmuz 2024 09:55 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 09:55

Teknoloji devi Google, ChatGPT ve Claude gibi sohbet botlarına rakip olarak geliştirdiği Gemini yapay zeka asistanını güncelledi. Artık Android telefon ve tablet kullanıcıları, cihaz kilitliyken asistana erişebilecek.

Eski adı Bard olan Gemini, Android'in sesli asistanı olarak hizmet vermeye başlamıştı. Böylece kullanıcılara günlük işlerini halledebilecekleri yapay zeka destekli bir deneyim sunulmuştu. Gemini'ın ekran kilitliyken çalışmama sorununu ise Google düzeltti.

GOOGLE GEMINI, EKRAN KİLİDİ DEVREDEYKEN ÇALIŞIYOR

Google uygulamasındaki Gemini ayarlarını açıp "Kilit ekranında Gemini" seçeneğini aktif eden kullanıcılar, artık her soru sormalarında telefonlarının kilidini açmak zorunda kalmayacak.

Daha önce, örneğin ekran kilitliyken dijital asistana havanın nasıl olduğunu sorduğunuzda ya da genel bir konuşma yapmaya çalıştığınızda sohbet robotu sizden telefonunuzun kilidini açmanızı istiyordu.

Bu özellik sayesinde, akıllı telefonunuz veya tabletiniz kilitliyken Gemini'ı çağırıp bir şey sorduğunuzda, dijital asistan tam ekranda açılacak ve sorunuza cevap verecek.

Gemini'ın bütün fonksiyonlarının ise ekran kilitliyken çalışmadığını belirtmekte fayda var. Örneğin ekranda metin giriş kutusu, mikrofon simgesi veya kamera simgesi gibi herhangi bir yere dokunursanız asistan yine sizden cihazın kilidini açmanızı istiyor.