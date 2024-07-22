Google, goo.gl linklerini öldürüyor: Hizmetin kapanış tarihi duyuruldu

22 Temmuz 2024 13:22 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 13:22

Google, 2009 yılında başlattığı URL kısaltma hizmeti olan goo.gl'yi 2018'de kapatma kararı almıştı. Mevcutta kullanılan goo.gl linklerinin ise çalışmaya devam edeceğini açıklamıştı, böylelikle bu hizmetle kısaltılan web sayfası URL'lerine hâlâ ulaşılabilecekti.

Ancak şirket fikrini değiştirmiş olsa gerek, 25 Ağustos 2024'ten itibaren goo.gl linklerinin çalışmayı durduracağı açıklandı. Bu tarihten sonra açılan linkler, 404 hatası ile birlikte "Bu link artık kullanılamaz" minvalinde bir uyarı mesajıyla sizleri karşılayacak.

GOOGLE GOO.GL LİNKLERİ ARTIK ÇALIŞMAYACAK

Google, geliştirici blogunda yaptığı duyuruda hizmetin sonlandırılmasıyla ilgili şöyle dedi:

"goo.gl kısa bağlantılarını terk etmenin bazı rahatsızlıklara neden olabileceğini anlıyoruz. Herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen Firebase Destek bölümünden bize ulaşın. Hizmeti kullandığınız için teşekkür eder, web ve uygulama deneyimlerinde gezinmenin yeni ve yenilikçi yollarına doğru ilerlerken bize katılmanızı dileriz."

CHIP'in haberine göre Google, geçiş sayfasının özellikle 302 yönlendirmeleri içeren bağlantılarının işlevselliğini bozabileceği konusunda geliştiricileri de uyardı.

Aslında bu haber sürpriz değil çünkü Google 2018'den beri servisi sonlandırmak üzere hazırlık yaptığını duyurmuştu. 2019'dan itibaren ise yeni kısaltmalar oluşturmayı durdurmuştu. Şimdi ise tüm eski linkleri de kapatarak servisi tamamen sonlandıracak.