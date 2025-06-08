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 | Murat Makas

Google, Güneş’in gücünü dünyaya taşıyacak

Google, nükleer füzyonla enerji üretme hedefinden vazgeçmiyor. 2014’ten bu yana ortaklık yürüttüğü TAE Technologies’e bir kez daha yatırım yaptı. Amaç: sınırsız, temiz ve güvenli enerjiyi gerçeğe dönüştürmek.

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Google, Güneş’in gücünü dünyaya taşıyacak
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
08.06.2025
saat ikonu 15:49
|
GÜNCELLEME:
08.06.2025
saat ikonu 15:49

Google, enerji teknolojilerinde devrim yaratabilecek nükleer füzyon çalışmalarına olan bağlılığını bir kez daha ortaya koydu. Teknoloji devi, yaklaşık 30 yıldır bu alanda çalışan TAE Technologies’in yeni yatırım turuna katılarak 150 milyon dolarlık fonlamada önemli rol oynadı. Chevron ve New Enterprise Associates’in de yer aldığı finansman turuyla TAE’nin bugüne kadar topladığı yatırım 1,8 milyar dolara ulaştı.

Kuruluşunu Tri Alpha Energy adıyla yapan, sonradan TAE Technologies ismini alan şirket, dünyanın en çok fonlanan füzyon girişimlerinden biri haline geldi. Bu son tur, şirketin 12. finansman raundunu temsil ediyor.

Google, Güneş’in gücünü dünyaya taşıyacak

PLAZMAYI ÇARPIŞTIRMADAN, SADECE IŞINLA KONTROL

TAE’nin geliştirdiği füzyon reaktörü tasarımı zamanla büyük evrim geçirdi. İlk yıllarda iki plazma küresinin çarpıştırılmasıyla başlanan deneyler artık çok daha rafine bir aşamaya gelmiş durumda. Nisan ayında duyurulan gelişmeyle birlikte şirket, iki plazma küresine ihtiyaç duymadan yalnızca nötr parçacık ışınları kullanarak plazma oluşturmayı, ısıtmayı ve stabil hale getirmeyi başardı.

Bu gelişme, reaktörlerin daha küçük, daha ekonomik ve daha kolay işletilebilir hale gelmesinin önünü açtı. Şirketin son teknoloji ürünü olan ‘Norm’ isimli reaktör konfigürasyonu, geleneksel yöntemlerde kullanılan pahalı ve karmaşık ekipmanları devre dışı bırakarak sadece parçacık ışınlarıyla plazma kontrolünü mümkün kılıyor. Bu da boyut, maliyet ve işletme zorluğunda yüzde 50’ye varan azalma anlamına geliyor.

GOOGLE’IN YAPAY ZEKÂSI DA İŞİN İÇİNDE

Google ile TAE arasındaki iş birliği 2014 yılına kadar uzanıyor. Bu süreçte Google’ın yapay zekâ mühendisleri, füzyon cihazlarının ayarlarını optimize eden özel algoritmalar geliştirdi. Eskiden bin deney ve haftalar süren ayarlama süreci, artık birkaç saat ve çok daha az denemeyle tamamlanabiliyor.

Google, 2022 yılında TAE’nin 250 milyon dolarlık yatırım turuna da katılmıştı. Yeni yatırımla birlikte şirket, füzyon enerjisine olan uzun vadeli inancını bir kez daha pekiştirdi.

Google, Güneş’in gücünü dünyaya taşıyacak

HEDEF: 1 MİLYAR DERECE VE TİCARİ ÜRETİM

TAE Technologies’in mevcut reaktörü plazmayı 70 milyon dereceye kadar ısıtabiliyor. Ancak ticari ölçekte çalışan bir füzyon reaktörü için bu sıcaklığın yaklaşık 1 milyar dereceye ulaşması gerekiyor. Şirketin CEO’su Michl Binderbauer, bu hedefe ulaşmak için yaz ayları bitmeden 50 milyon dolarlık ek fon daha toplamayı planladıklarını açıkladı.
TAE, 2030’ların başında ilk ticari cihazının elektrik şebekesine güç sağlamasını hedefliyor. Bu doğrultuda şirketin öncülük ettiği Tersine Çevrilmiş Alan Konfigürasyonu (FRC) teknolojisi, hem reaktörün daha kompakt olmasını sağlıyor hem de enerji tüketimini azaltıyor.

FÜZYON RÜYASI YAKIN MI?

Yayımlanan son deneysel sonuçlar, TAE’nin plazma oluşumu ve kontrolünde ciddi verimlilik sağladığını gösteriyor. Özellikle FRC tasarımının, tokamak benzeri diğer sistemlere kıyasla 100 kat daha fazla füzyon gücü üretme potansiyeli taşıdığı ifade ediliyor.

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