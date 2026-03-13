Menü Kapat
 Erdem Avsar

Google Haritalar değişiyor mu sürüş ekranı nasıl olacak? Yapay zekâ dönemi başlıyor

Google, yapay zekâ destekli yeniliklerini bu kez Haritalar uygulamasına entegre etti. Şirketin açıkladığı yeni güncellemeyle birlikte sürüş deneyimi daha görsel, daha etkileşimli ve daha kişiselleştirilmiş bir yapıya kavuşuyor. Google’a göre “Immersive Navigation” olarak adlandırılan yeni mod, Haritalar’da son yaklaşık 10 yılın en kapsamlı navigasyon güncellemelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Google, yeni “Immersive Navigation” deneyiminin ilk etapta ABD’de erişime sunulduğunu bildirdi. Şirket, özelliğin önümüzdeki aylarda Android ve iOS cihazların yanı sıra CarPlay, Android Auto ve Google built-in sistemine sahip araçlara da genişletileceğini duyurdu.

Google Haritalar değişiyor mu sürüş ekranı nasıl olacak? Yapay zekâ dönemi başlıyor
13.03.2026
13.03.2026
Google’ın aktardığı sisteme göre artık geleneksel iki boyutlu harita görünümü yerine sürücünün çevresi üç boyutlu biçimde sunulacak. Bu sayede yapılar, üst geçitler ve çevredeki önemli noktalar daha net ve belirgin görünecek. Şirket, bu yenilikle sürücülerin özellikle karmaşık kavşaklarda ve otoyol çıkışlarında yönlerini daha rahat tayin edebileceğini ifade ediyor. Yeni altyapının temelinde ise modelleri bulunuyor. Bu modeller, hangi yol unsurunun vurgulanacağına karar vererek dikkat dağıtıcı ayrıntıları azaltmayı hedefliyor. Yeni deneyim yalnızca görsellikle sınırlı kalmıyor. Street View verileri ve hava görüntülerinden faydalanan sistem; yaya geçidi, trafik lambası, dur tabelası ve yol ayrımı gibi kritik noktaları daha anlaşılır şekilde öne çıkarabiliyor. Sesli yönlendirme tarafında da daha doğal ve gündelik ifadeler tercih edilecek. Örneğin sistem, sadece yol numarası belirtmek yerine “bu çıkışı geç, bir sonrakinden ayrıl” gibi daha akıcı ve anlaşılır yönlendirmeler sunabilecek.

Google Haritalar değişiyor mu sürüş ekranı nasıl olacak? Yapay zekâ dönemi başlıyor

Alternatif rota önerilerinde de farklı bir yöntem benimsendi. Google Maps artık yalnızca başka bir güzergâh önermekle yetinmeyecek, o yolun avantaj ve dezavantajlarını da açıklayacak. Buna göre önerilen rota daha uzun sürebilir ancak trafikten daha az etkilenebilir ya da daha kısa olabilir fakat daha yoğun olabilir. Yolculuk başlamadan önce varış noktası için Street View ön izlemesi gösterilmesi ve park alanı önerilerinin sunulması da yeni sistemin öne çıkan unsurları arasında bulunuyor.

Google Haritalar değişiyor mu sürüş ekranı nasıl olacak? Yapay zekâ dönemi başlıyor

KARMAŞIK TALEPLERE CEVAP VERECEK

Güncellemenin bir diğer dikkat çekici bileşeni ise “Ask Maps” adı verilen yeni özellik oldu. Bu bölümde kullanıcılar, uygulama içindeki yeni simgeye dokunarak doğal dilde soru yöneltebilecek. Google, Gemini destekli bu sistemin geleneksel harita aramalarının ötesine geçtiğini savunuyor. Örneğin kullanıcı, “telefonumu şarj edebileceğim ve sıra beklemeden kahve alabileceğim bir yer bul” gibi daha karmaşık bir talepte bulunabilecek. Sistem ise Haritalar’daki mekân, yorum ve geçmiş veriler üzerinden buna yanıt üretmeye çalışacak. Google’a göre Ask Maps yalnızca sonuç listelemekle kalmayacak; kullanıcının daha önce kaydettiği ya da arattığı yerlere göre daha kişisel öneriler de sağlayabilecek. Sunulan öneriler üzerinden restoran rezervasyonu yapmak, konum eklemek ya da önerilen noktaları daha sonra değerlendirmek de daha pratik hale gelecek. Ask Maps’in ABD ve Hindistan’da Android ve iOS cihazlarda kullanıma sunulmaya başlandığı, masaüstü desteğinin ise yakın zamanda geleceği ifade ediliyor.

