Google için Rus mahkemesinden "öde öde bitmez" ceza! Dünyada bu kadar para yok

30 Ekim 2024 14:50 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 15:00

Rusya, Google'a Rus medya içeriklerini engellediği gerekçesiyle dünya ekonomisinin çok ötesinde bir ceza kesti. Tam 20 desilyon doları aşan söz konusu para cezası, şirketin geçtiğimiz günlerde açıkladığı 88 milyar dolarlık çeyreklik gelirden katbekat fazla.

Rusya'da bir mahkeme, teknoloji devi Google'a yönelik daha önce görülmemiş bir ceza kararı aldı. Rus medya kuruluşlarına ait içerikleri engellediği gerekçesiyle Google'a kesilen cezanın miktarı 20 desilyon doları aştı. Tutar, dünya ekonomisinin çok ötesine geçen büyüklükte olmasıyla dudak uçuklatıyor.

Rakamlarla ifade edilmesi bile güç olan ceza, tam olarak 20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 dolara tekabül ediyor.

DÜNYADA VAR OLANDAN DAHA FAZLA PARA CEZASI!

Dünya Bankası verilerine göre, 2023 yılı itibarıyla küresel gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) yaklaşık 105 trilyon dolar seviyesindeydi. Buna göre, Rusya’nın talep ettiği 20 desilyon dolar, GSYİH tutarının kentilyonlarca katı anlamına geliyor.

Konuyla ilgili olarak Rus haber ajansı TASS'a konuşan konuşan hukuk uzmanı İvan Morozov, Google'ın ülkedeki bazı YouTube kanallarını kaldırması sebebiyle para cezalarına çarptırıldığını belirterek, cezanın 9 ay içinde ödenmemesi durumunda miktarın iki katına çıktığını dile getirdi.

Morozov, "Mahkeme bu cezayı iptal edemez ve Google da kararı uygulamadığı için para cezası her gün iki kat artmak mecburiyetindedir" diyerek yaptırımın süreceğini değerlendirmesinde bulundu.

Rus RBK gazetesine konuşan, Google aleyhine dava sürecini yürüten ismi verilmeyen bir avukat da Google'ın 17 Rus televizyon kanalına mahkeme kararı neticesinde ödemesi gereken tazminat tutarının 20 desilyon doları aştığını belirtti. Google son yıllarda Rus devlet kanalları da dahil çok sayıda Rus kurumu ve kişiye ait kanalı YouTube'dan kaldırmıştı.

RUSYA'NIN CEZASI, GOOGLE'IN GELİRLERİNİN YANINDA 'DEVEDE KULAK'

Google, geçtiğimiz yıl çeyrek dönem için 88 milyar dolarlık gelir bildirmiş olsa da, 20 desilyon dolarlık ceza karşısında bu gelir rakamı, kelimenin tam anlamıyla devede kulak kalıyor.

GOOGLE ŞİMDİ NE YAPACAK?

Google'ın ya da ana şirketi Alphabet'in Rusya'nın cezaları nedeniyle iflasa zorlanmayacağı üzerinde duruluyor. Bu fikrin arkasındaki gerekçe ise şirketin 2022'den bu yana ülkede aktif olarak faaliyet göstermemesi.

Alphabet, yaptığı açıklamada "Rusya ile ilgili devam eden hukuki meselelerimiz var. Örneğin, yaptırım uygulanan taraflarınki de dahil olmak üzere hesapların feshedilmesine ilişkin anlaşmazlıklarla bağlantılı olarak bize bileşik cezalar içeren hukuk kararları verildi" dedi.

Google da Rusya'yla devam eden yasal meselelerin kendilerini etkilemeyeceğini savundu.