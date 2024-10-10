Google, Imagen 3 görüntü oluşturma aracını geri getirdi: 'Irkçılık' eleştirileri nedeniyle kaldırılmıştı

10 Ekim 2024 17:52 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 17:53

Google, yapay zeka tabanlı görüntü oluşturma aracı Imagen 3'ü insan fotoğrafları oluştururken ırkçı yaklaşımlarda bulunduğuna dair eleştirilerin ardından kaldırmıştı. Şirket, iyileştirmeler yaparak aracı yeniden kullanıma sundu.

Google​, geçmişte eleştirilerin hedefi olan yapay zeka​ tabanlı görüntü oluşturma aracı Imagen 3'ü yeniden kullanıma sundu. Daha önce ırkçı profil oluşturması sebebiyle tepki çeken ve bu nedenle askıya alınan aracın üzerinde çeşitli iyileştirmeler yapıldı. Google, bu iyileştirmelerin ardından Imagen 3'ü tekrar kullanıcılarla buluşturdu.

Imagen 3, ilk başta sınırlı sayıda ülkede kullanıma sunulmuştu. Ancak son gelişmeyle birlikte tüm dünyada erişime açıldı. Yeni versiyon, "daha yüksek doğruluk", "daha iyi komut takibi" ve "daha az dikkat dağıtıcı artefakt" gibi özelliklerle donatıldı.

TEK GÖRÜNTÜ OLUŞTURUYOR

Rakiplerinin aksine Imagen 3, kullanıcıların her bir komutunda yalnızca tek bir görüntü oluşturuyor. Oluşturulan görüntünün çözünürlüğü 2048 x 2048 seviyesinde bulunuyor. DALL-E ve Midjourney gibi görüntü oluşturma uygulamaları ise aynı komut doğrultusunda birden fazla görüntü üretiyor.

EN İYİ SONUCU İNGİLİZCE​ KOMUTLARLA VERİYOR

Google'ın resmi sayfasında belirttiğine göre, Imagen 3 en iyi sonucu, komutlar İngilizce dilinde yazılırsa veriyor. Türkçe gibi farklı dilleri de destekliyor ancak yapay zeka, Türkçeyi her zaman iyi anlamayabiliyor.

Imagen 3 ile oluşturulan bir görüntü:

IMAGEN 3 NASIL KULLANILIR?

DALL-E'nin ChatGPT üzerinden kullanılabilmesi gibi, Imagen 3 de Gemini üzerinden kullanılıyor. Bu bağlamda, kullanıcıların öncelikli olarak gemini.google.com sitesine gitmesi ve Google hesabıyla oturum açması gerek. Daha sonra, "kara kalem tarzında bir portakal çiz" gibi bir komut vererek istediğiniz fotoğrafı oluşturabilirsiniz.

Öte yandan belirtmek gerekiyor ki, ücretsiz Gemini hesapları, insan içeren görselleri oluşturamayacak. Ancak görselleri kaydedebilecek.