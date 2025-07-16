Google internet sitelerine bir darbe daha vurdu

Google, kişiselleştirilmiş haber kaynağı olan Google Keşfet'e, yapay zeka tarafından üretilen özetleri doğrudan yerleştirmeye başlıyor.

TechCrunch'ın haberine göre, bazı ABD'li kullanıcılar, iOS ve Android cihazlarında, başlık ve tek bir yayıncının logosu yerine yeni özetleri içeren Keşfet kartları görmeye başlamış. Söz konusu kartlar, arama sonuçlarında üst kısımda yer alan "Yapay Zeka Genel Bakışları" özelliğine benzer bir şekilde işliyor.

YAPAY ZEKA KEŞFET'TE ÖZET YAZACAK

Keşfet'teki yapay zeka özetleri, sol üst köşede, atıfta bulunulan hikayelerin sayısını gösteren üst üste binen simgeler görüntüler. Simgelere dokunulduğunda, katkıda bulunan tüm makaleleri içeren bir "Daha fazla" sayfası ortaya çıkıyor.

Kullanıcılar, özeti genişletmek için "Daha fazlasını gör" seçeneğine dokunmadan önce üç satırlık hızlı bir önizlemeye sahip oluyor. Metnin altında, özetlerin "hata yapabilen" yapay zeka ile oluşturulduğunu açıklayan belirgin bir uyarı görüntüleniyor.

Google, TechCrunch'a yaptığı açıklamada bunun bir test olmadığını, ABD'deki iOS ve Android kullanıcılarının hizmetine sunulduğunu belirtti. Şirket, özelliğin spor ve eğlence gibi trend olan yaşam tarzı konularına odaklanacağını ve kullanıcıların hangi sayfalara tıklamak istediklerine karar vermelerini kolaylaştırmayı hedeflediğini belirtti.