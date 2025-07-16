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 | Ömer Faruk Dogan

Google internet sitelerine bir darbe daha vurdu

Google, Keşfet platformunda önemli bir değişikliğe imza attı. Şirket, iOS ve Android cihazlarında, başlık ve internet sitesi logosunun yerine doğrudan yapay zeka tarafından üretilen haber özetlerini yerleştirmeye başladı.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 15:19

, kişiselleştirilmiş haber kaynağı olan Google Keşfet'e, yapay zeka tarafından üretilen özetleri doğrudan yerleştirmeye başlıyor.

TechCrunch'ın haberine göre, bazı ABD'li kullanıcılar, iOS ve Android cihazlarında, başlık ve tek bir yayıncının logosu yerine yeni özetleri içeren Keşfet kartları görmeye başlamış. Söz konusu kartlar, arama sonuçlarında üst kısımda yer alan "Yapay Zeka Genel Bakışları" özelliğine benzer bir şekilde işliyor.

Google internet sitelerine bir darbe daha vurdu

YAPAY ZEKA KEŞFET'TE ÖZET YAZACAK

Keşfet'teki yapay zeka özetleri, sol üst köşede, atıfta bulunulan hikayelerin sayısını gösteren üst üste binen simgeler görüntüler. Simgelere dokunulduğunda, katkıda bulunan tüm makaleleri içeren bir "Daha fazla" sayfası ortaya çıkıyor.

Kullanıcılar, özeti genişletmek için "Daha fazlasını gör" seçeneğine dokunmadan önce üç satırlık hızlı bir önizlemeye sahip oluyor. Metnin altında, özetlerin "hata yapabilen" yapay zeka ile oluşturulduğunu açıklayan belirgin bir uyarı görüntüleniyor.

Google, TechCrunch'a yaptığı açıklamada bunun bir test olmadığını, ABD'deki iOS ve Android kullanıcılarının hizmetine sunulduğunu belirtti. Şirket, özelliğin spor ve eğlence gibi trend olan yaşam tarzı konularına odaklanacağını ve kullanıcıların hangi sayfalara tıklamak istediklerine karar vermelerini kolaylaştırmayı hedeflediğini belirtti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Google Keşfet'teki yapay zeka özetleri nasıl çalışıyor?
Yapay zeka, kullanıcıların ilgisini çekebilecek haberleri özetliyor ve bu özetleri, haber kartlarında sunuyor. Kullanıcılar özetlere tıklayarak daha fazla içerik görebiliyor.
ETİKETLER
#google
#aı
#yapay-zeka
#Google Keşfet
#Haber Özetleri
#Teknoloji
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