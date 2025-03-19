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 | Berkay Alptekin

Google, ırk ayrımcılığı davasında geri vites yaptı! Dudak uçuklatan cezayı ödeyecek

Google'ın eski çalışanı Ana Cantu tarafından açılan beyaz ve Asyalı çalışanlara diğer etnik kökenlerden gelen çalışanlarına göre daha iyi ücret ödediği ve kariyer fırsatları verdiği davasında dünya devi şirket uzlaşmaya gitti. Uzlaşma kapsamında Google eski çalışanlarına dudak uçuklatan ödeme yapacak.

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Google, ırk ayrımcılığı davasında geri vites yaptı! Dudak uçuklatan cezayı ödeyecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 14:43
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 14:43

Google'ın eski çalışanı Ana Cantu tarafından, şirketin beyaz ve Asyalı çalışanları kayırdığı, diğer kökenlerden gelen çalışanlara daha az maaş verdiği ve kariyer fırsatı sunmadığı suçlamasıyla 2021 yılında açılan davada uzlaşmaya varıldı.

Meksika kökenli Cantu, 7 yıl boyunca Google'da çok çaba sarf ederek çalıştığını ancak beyaz ve Asyalı akranları terfi alırken kendisinin hiç yükselemediğini belirtti.

GOOGLE ÖDEME YAPMAYI KABUL ETTİ

Google, 15 Şubat 2018 ila 31 Aralık 2024'te istihdam edilen 6 bin 632 çalışanı adına açılan dava kapsamında 28 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

California Santa Clara Üst Mahkemesinden Yargıç Charles Adams, taraflar arasında varılan uzlaşmaya ön onay verdi.

Google, çalışanlarına ayrımcılık yaptığı yönündeki suçlamaları kabul etmediğini duyurdu.

Google sözcüsü, "Bir uzlaşmaya vardık ama herhangi birine farklı davrandığımız yönündeki iddialara katılmamaya devam ediyoruz ve tüm çalışanlara adil bir şekilde ödeme yapma, işe alma ve ücretlendirme konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz." ifadesine yer verdi.

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