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Teknoloji
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 | Ömer Faruk Dogan

Google, kişisel bilgilerinizi arama sonuçlarından kaldırma işlemini kolaylaştırdı

Google, kişisel verilerin korunmasına yönelik önemli bir adım attı. Şirketin yeni aracı sayesinde, internette yer alan adınız, adresiniz veya telefon numaranız gibi bilgilerinizi çok kolay bir şekilde kaldırabileceksiniz.

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KAYNAK:
The Verge
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 10:41

Google, kişisel bilgilerin Arama sonuçlarında görünmesini engellemek için "Sizinle İlgili Sonuçlar" adlı aracını güncelledi. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar Google Arama sonuçlarından kişisel verileri kaldırma sürecini daha hızlı ve kolay bir şekilde yönetebilecek.

Eğer adınız, adresiniz, telefon numaranız veya e-posta adresiniz Google’da herkese açık bir şekilde görünüyorsa, artık tek bir tıkla bu bilgileri kaldırma talebinde bulunabilirsiniz. Üstelik bu işlemi doğrudan Google Arama sayfası üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

GOOGLE'DA KİŞİSEL BİLGİ KALDIRMA NASIL YAPILIR?

Google, bu yeni özellikle birlikte kullanıcıların kişisel verilerini yönetmesini ve hassas bilgilerini korumasını hedefliyor. Yeni sistem şu şekilde çalışıyor:

Öncelikle Google'a kayıt oluyorsunuz ve kaldırmak istediğiniz ad, telefon numarası, adres gibi bilgileri belirtiyorsunuz. Google Arama sonuçlarında kişisel bilgileriniz tespit edildiğinde bildirim alıyorsunuz.

Hemen akabinde arama sonuçlarının sağındaki üç nokta menüsüne tıklıyorsunuz ve "Bu sonucu kaldır" seçeneğine tıklıyorsunuz. Google da talebinizi değerlendirerek eğer olumlu bulursa ilgili bilgileri kaldırıyor ve verilerini güncelliyor.

Google

Google'ın yeni özelliği sadece kişisel bilgi kaldırmayla sınırlı değil. Artık eğer bir web sitesinde bilgileriniz güncellendi, kaldırıldı veya değiştirildi ama Google Arama sonuçlarında eski bilgiler görünmeye devam ediyorsa, "yeniden tarama" talebi gönderebilirsiniz. Böylece arama sonuçları yeni bilgilerinize uygun şekilde güncelleniyor.

Şu an için ABD, Birleşik Krallık, İrlanda, Avustralya, Kanada, Güney Afrika, Brezilya, Meksika, İspanya, Fransa, İsveç, Tayland, Hindistan ve Endonezya’daki kullanıcılar bu özelliği kullanabiliyor. Google, yakında daha fazla ülkeye yayılacağını duyurdu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Google'dan kişisel bilgiler nasıl kaldırılır?
Google'daki "Sizinle İlgili Sonuçlar" aracını kullanarak adınız, adresiniz, telefon numaranız veya e-posta adresiniz gibi kişisel bilgileri kaldırma talebinde bulunabilirsiniz.
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