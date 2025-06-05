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 | Ömer Faruk Dogan

Google kritik güvenlik açığını düzeltti: Chrome'da bu ayarı hemen yapın

Google, dünya genelinde milyonlarca kullanıcının tercih ettiği Chrome tarayıcısında tespit edilen son derece kritik bir güvenlik açığını duyurdu. "Sıfırıncı gün" olarak sınıflandırılan açık, halihazırda siber saldırganlar tarafından aktif şekilde kullanılıyor. Peki açıktan korunmak için ne yapmalısınız?

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Google kritik güvenlik açığını düzeltti: Chrome'da bu ayarı hemen yapın
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.06.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
05.06.2025
saat ikonu 09:28

Google, masaüstü Chrome tarayıcısında yakın zamanda keşfedilen ve halihazırda kötü niyetli kişiler tarafından aktif olarak istismar edildiğini belirttiği "sıfırıncı gün" açığını yamadı. Bu nedenle kullanıcıların en kısa sürede Chrome'u güncellemeleri gerekiyor.

Söz konusu güvenlik açığı, V8 motorunda yer alan sınır dışı okuma ve yazma (out-of-bounds read and write) zafiyeti olarak tanımlanıyor. CVE-2025-5419 koduyla takip edilen açık, 8.8 gibi yüksek bir tehdit skoru aldı.

Google kritik güvenlik açığını düzeltti: Chrome'da bu ayarı hemen yapın

GÜVENLİK AÇIĞI NASIL ÇALIŞIYOR?

Google tarafından geliştirilen V8 motoru, esas olarak Chrome ve Node.js'te kullanılan açık kaynaklı bir JavaScript motoru olarak biliniyor ve Google Dokümanlar ve Gmail gibi birçok uygulamanın altyapısını oluşturuyor. Güvenlik açığının çalışma mantığı ise basitçe şöyle;

Teorik olarak bilgisayar korsanları, kurbanın ziyaret ettiği anda kötü amaçlı kodu çalıştıracak şekilde tasarlanmış bir web sitesi oluşturabiliyor. Bu da sisteminizin kontrolünün hackera geçmesi, verilerinizin çalınması veya bilgisayarınıza ek kötü amaçlı yazılım bulaştırılması gibi sonuçlara yol açabiliyor.

Güvenlik açığı, Google Chrome'un yeni yayınlanan 137.0.7151.68 sürümüyle birlikte giderildi.

GOOGLE CHROME NASIL GÜNCELLENİR?

  • Öncelikle bilgisayarınızda Chrome tarayıcısını başlatın.
  • Sağ üst köşedeki menü simgesine (⋮) tıklayın ve Ayarlar > Google Chrome Hakkında'ya gidin.
  • Bu ekranda Chrome otomatik olarak güncellemeleri kontrol eder ve varsa indirmeye başlar.
  • Güncelleme tamamlandığında "Yeniden Başlat" butonuna tıklayın.

Sürüm numaranız 137.0.7151.68 veya daha yüksekse, güvenlik açığına karşı koruma altında olduğunuzu anlayabilirsiniz.

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Sıkça Sorulan Sorular

Chrome güncelleme nasıl yapılır?
Tarayıcının sağ üst köşesindeki üç nokta simgesine tıklayın, Ayarlar > Google Chrome Hakkında yolunu izleyin. Burada güncelleme otomatik başlar. Güncelleme sonrası Chrome'u yeniden başlatmanız yeterlidir.
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