Google mahremiyeti delip geçti: Çıplak fotoğrafa rekor tazminat

Arjantin'de mahkeme, Google Street View kameraları tarafından evinin bahçesinde çıplak halde görüntülenen bir polis memuruna, teknoloji devinin 12 bin 500 dolar tazminat ödemesine hükmetti.

2 METRELİK DUVARIN ARDINDA ÇIPLAK GÖRÜNTÜLENDİ

CBS News'in haberine göre, 2017 yılında yaşanan olayda, Arjantin'in küçük bir kasabasında yaşayan polis memuru, kendi evinin arka bahçesinde 2 metrelik duvarın ardında çıplak halde yürürken Google'ın Street View aracı tarafından görüntülendi.

Ev adresi ve sokak ismi de açıkça görüntülenen adamın görüntüsü, haberi yapan Arjantin televizyon kanallarında gösterildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Bu sebeple 'onurunun zedelendiğini' savunan adam, iş yerinde ve komşuları arasında alay konusu olduğunu öne sürdü.

MAHKEME: "AÇIK BİR MAHREMİYET İHLALİ"

İlk başta mahkeme, adamın tazminat talebini, "evinin bahçesinde uygunsuz bir şekilde dolaşmasından dolayı" reddetmişti. Google ise söz konusu duvarın yeterince yüksek olmadığını savunmuştu. Ancak üst mahkeme ise, kullanıcının onurunun açıkça ihlal edildiğine hükmederek Google'ın 12 bin 500 dolar (yaklaşık 500 bin TL) tazminat ödemesine karar verdi.

Mahkeme kararında, "bahse konu olan görüntünün, kamusal alanda değil, bir kişinin evinin sınırları içinde, ortalama bir insandan daha yüksek bir duvarın arkasında çekildiğini" belirterek, "Bu açık bir mahremiyet ihlalidir" değerlendirmesinde bulundu.

"GOOGLE'IN HİÇBİR GEREKÇESİ OLAMAZ"

Ayrıca "Google'ın, davacının evine, özel alanına girilmesine neden olan bu ciddi hata için sorumluluktan kaçmasının hiçbir gerekçesi olamaz. Bu durum, kişinin onurunu zedelemiştir. Kimse dünyaya geldiği günkü gibi çıplak şekilde dünya çapında ifşa olmak istemez" denildi.

GOOGLE: "KULLANICILAR İÇİN ÖNLEM ALIYORUZ"

Google'ın Street View politikasıyla ilgili bir web sitesinde, şirketin görüntüler Google Haritalar'da yayınlanmadan önce kişilerin gizliliğini korumak adına çeşitli önlemler aldığı belirtiliyor: "Street View'de Google tarafından sağlanan görüntülerde tanınabilir yüzleri ve plaka numaralarını bulanıklaştırmak için gelişmiş teknolojiler yaptık."

Şirket, "Eğer evinizin, aracınızın veya vücudunuzun tamamının bulanıklaştırılmasını istiyorsanız, 'Bir sorunu bildir' aracını kullanarak talepte bulunabilirsiniz" diyerek kullanıcıların kaldırma taleplerinde bulunabileceklerini ifade ediyor.

2019'da Google, Street View projesi aracılığıyla insanların özel bilgilerini topladığı iddiasıyla açılan bir davada 13 milyon dolarlık bir anlaşmaya varmıştı. 2010'da ise Google, Pittsburgh bölgesindeki evin fotoğrafını izinsiz çektiği gerekçesiyle dava açan çifte yalnızca 1 dolar tazminat ödemişti.