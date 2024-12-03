Google Maps, radar bildirme özelliğinin çalışma şeklini değiştirdi: İşte yeni hali

03 Aralık 2024 16:27 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 16:27

ABD'li teknoloji firması Google'ın Google Maps (Google Haritalar) uygulaması, radar bildirme özelliğini geçtiğimiz aylarda kullanıma sunmuştu. Ancak bazı kullanıcılar, bu özelliği polis çevirme noktalarını bildirmek gibi farklı amaçlar için de kullanıyordu. Bunun üzerine Google, sistemin çalışma şeklinde önemli bir güncelleme yaptı.

Google​'ın navigasyon hizmeti olarak da kullanılabilen Maps (Haritalar) uygulaması, geçtiğimiz temmuz ayında başlattığı büyük bir güncellemeyle olay bildirme sistemini tamamen yenilemiş ve Android Auto ile CarPlay platformlarına da uyumlu hale getirmişti. Bu sistem, sürücülerin yolda karşılaştıkları inşaat çalışmaları, şerit kapanmaları ve trafik kazaları gibi olayları diğer kullanıcılarla paylaşmasını sağlıyordu.

'RADAR' YERİNE 'POLİS'

Sistem kapsamında sunulan kolaylıklardan biri de "Radar Tuzağı" seçeneği idi ve bu özellik, esas olarak kullanıcıların yoldaki radar noktalarını işaretleyerek diğer sürücülere bilgi vermesini sağlamak amacıyla yapılmıştı. Ancak bazen sürücüler, amacın dışına çıkarak radar noktaları haricinde polis çevirmelerini bildirmek için de bu özelliği kullanıyorlardı.

Google, bu ihtiyacı karşılamak için sistemde sessiz sedasız bir değişiklik yaparak "Radar Tuzağı" seçeneğini "Polis" olarak güncelledi. Bu yeni seçenek, artık daha genel bir şekilde tüm polis aktivitelerini bildirmek için kullanılabilecek. Yeni "Polis" seçeneği ayrıca, olay raporlama listesindeki sıralamasında da yukarı taşınmış durumda.