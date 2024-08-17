Google Maps'e büyük yenilik: Android telefonlardaki sevilen özellik akıllı saatlere geldi

17 Ağustos 2024 17:43 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 17:44

Instagram'a erişim engeli fenomenlere yaradı! Hem takipçi hem de para kazançları arttı

Instagram'a erişim engeli fenomenlere yaradı! Hem takipçi hem de para kazançları arttı

Google, Pixel Watch 3 ile duyurduğu önemli bir yeniliği Wear OS kullanıcılarına sunmaya başladı: Google Maps'e çevrim dışı harita desteği. Artık kullanıcılar telefonlarında indirdikleri haritalara, internet bağlantısına ihtiyaç duymadan doğrudan saatlerinden erişebilecek.

GOOGLE HARİTALAR ÇEVRİM DIŞI ÇALIŞACAK

Güncellemeyi yükleyen kullanıcılar, uygulamayı açtıklarında "Telefon üzerindeki çevrim dışı haritalar otomatik olarak saate indiriliyor" mesajıyla karşılaşacak. Uygulamanın ana menüsünün en altında, Ayarlar'ın hemen üstünde yeni bir "Çevrim dışı Haritalar" sayfası eklenmiş durumda.

Bu sayfa sayesinde kullanıcılar, bölgedeki haritaları otomatik olarak indirip telefonlarıyla senkronize edebiliyor. Haritaların ne kadar alan kapladığını görmek ve gereksiz olanları silmek de oldukça kolay.

Bu yeni özellik, haritaların "Wi-Fi ve şarjdayken otomatik olarak senkronize edilmesi" gibi kullanışlı bir özelliği de beraberinde getiriyor. Böylece, kullanıcılar güncel haritalara her zaman erişim sağlayabiliyorlar. Harita görünümünde, çevrim dışıyken zamanın yanında görünen kesik bulut simgesi, kullanıcının o anda internet bağlantısı olmadığını gösteriyor.