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 | Ömer Faruk Dogan

Google Meet artık konuşmaları anında çevirecek! Türkçe konuş, İspanyolca duyulsun

Google Meet için geliştirilen "konuşma çevirisi" özelliği sayesinde artık farklı dillerde konuşan kişiler gerçek zamanlı olarak birbirini anlayabilecek. Örneğin Türkçe konuşan bir kullanıcıyı karşısındaki kişi İspanyolca duyabilecek. Üstelik ses tonu, duygu ve konuşma tarzı da çeviri sırasında korunacak.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 11:14

Teknoloji devi Google, görüntülü görüşme uygulaması Google Meet'e gerçek zamanlı konuşma çevirisi özelliği getireceğini duyurdu. Şirketin yapay zeka birimi DeepMind'ın geliştirdiği büyük bir dil ses modelini kullanan çeviri özelliği, farklı dillerde konuşan kişilerin doğal ve akıcı bir şekilde iletişim kurmasına olanak tanıyor.

Google'ın açıklamasına göre, Meet'teki konuşma çevirisi, konuşulan kelimeleri dinleyicinin tercih ettiği dile gerçek zamanlı olarak çeviriyor. Ses tonu, ifade ve konuşma tarzı da çeviri sırasında korunuyor.

Yeni özelliğin birçok farklı kullanım alanı bulunuyor. Örneğin, İngilizce konuşan bir kişi İspanyolca konuşan yakınlarıyla rahatlıkla sohbet edebilecek. Ya da farklı bölgelerde faaliyet gösteren şirketler, küresel ekiplerinin gerçek zamanlı olarak bağlantı kurmasını ve sohbet etmesini sağlayabilecek.

Google Meet artık konuşmaları anında çevirecek! Türkçe konuş, İspanyolca duyulsun

GECİKME ORANI OLDUKÇA DÜŞÜK

Google'ın iddiasına göre sistem, çeviri sırasında "oldukça düşük bir gecikme süresi" sunuyor. Bu sayede, insanlar birbirlerinin sözünü kesmeden ya da uzun beklemelere maruz kalmadan, doğal bir sohbet ritmini koruyarak birden fazla kişiyle aynı anda iletişim kurabiliyor.

Öte yandan Google Meet çeviri yaparken konuşan kişi ve/veya kişilerin orijinal sesini tamamen kesmeyecek. Karşıdaki kişi konuştuğunda, onun orijinal sesini hafifçe duymaya devam edecek ve üzerine çevrilmiş ses bindirilecek şekilde duyacaksınız.

Özellik ilk etapta İngilizce ve İspanyolca dillerinde kullanılabilecek. Önümüzdeki haftalarda İtalyanca, Almanca ve Portekizce gibi daha fazla dilin eklenmesi planlanıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Google Meet nedir?
Google Meet, Google tarafından geliştirilen bir görüntülü ve sesli iletişim uygulamasıdır. Kullanıcıların internet üzerinden toplantı yapmalarına, derslere katılmalarına veya arkadaşlarıyla görüntülü görüşmeler gerçekleştirmelerine olanak tanır.
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