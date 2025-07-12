Google, OpenAI'ın 3 milyar dolarlık yapay zekâ hamlesini boşa çıkardı

OpenAI'nin, yapay zekâ destekli kodlama girişimi Windsurf'ü 3 milyar dolara satın alma planı, Google'ın ani hamlesiyle suya düştü. Google, Windsurf ile lisans anlaşması imzalayarak girişimin kilit isimlerini kendi bünyesine kattı. Anlaşmanın detaylarını Fortune'a aktaran kaynaklara göre, bu hamle Windsurf'ün bağımsız bir girişim olarak devam edeceği, ancak çekirdek ekibin Google DeepMind çatısı altına geçeceği anlamına geliyor.

Google sözcüsü, Fortune'a yaptığı açıklamada, "Aracı kodlama çalışmalarımızı ilerletmek için Windsurf ekibinden bazı üst düzey yapay zekâ kodlama yeteneklerini Google DeepMind'a davet etmekten heyecan duyuyoruz," dedi. Windsurf'ün kurucuları Varun Mohan ve Douglas Chen ise, bazı ekip üyeleriyle birlikte Google'a katıldıklarını duyurdu.

OPENAI İÇİN KÖTÜ ZAMANLAMA

OpenAI açısından bu gelişme, oldukça kritik bir dönemde geldi. Şirket, Meta gibi rakiplerinin yapay zekâ alanında yetenek avına çıktığı bir ortamda önemli bir fırsatı kaçırmış oldu. OpenAI sözcüsü, Windsurf ile Mayıs ayında imzalanan 3 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının münhasırlık süresinin sona erdiğini ve girişimin başka seçenekleri değerlendirmekte özgür olduğunu doğruladı.

Yapay zekâ destekli kodlama girişimleri, teknoloji dünyasının yükselen yıldızları arasında. Örneğin, Thrive Capital, Accel ve Andreessen Horowitz'in desteklediği Cursor, kısa süre önce 900 milyon dolarlık yatırım alarak değerlemesini 9 milyar dolara çıkardı. TechCrunch'a göre OpenAI, Windsurf'e yönelmeden önce Cursor'ı satın almak istemişti ancak girişim, "OpenAI tarafından bile" satın alınmaya sıcak bakmadı.

MIT'DEN DOĞAN GİRİŞİM, 3 YILDA 3 MİLYAR DOLARLIK DEĞERE ULAŞTI

Windsurf, 2021 yılında MIT'li öğrenciler tarafından "Codeium" adıyla kuruldu. Nisan 2025'te isim değişikliğine giden girişim, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Şubat ayında 2,85 milyar dolarlık bir değerlemeyle yatırım turunu tamamlayan Windsurf'ün destekçileri arasında Founders Fund, General Catalyst, Greenoaks ve Kleiner Perkins gibi önemli yatırımcılar yer alıyor.