Google, orman yangını takip sistemini Türkiye'de devreye aldı

31 Temmuz 2024 09:59 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 10:08

Google, orman yangını izleme sistemini 2020 yılında devreye almıştı. Şu ana kadar ABD, Kanada, Avustralya, Brezilya, Arjantin, Şili ve Meksika'da kullanılabilen bu sistemi 15 Avrupa ve Afrika'daki yeni ülkeye genişletti.

Google'ın orman yangın takibi aracı artık Türkiye, Andorra, Bosna Hersek, Hırvatistan, Kıbrıs, Fransa, Yunanistan, İtalya, Kenya, Monaco, Karadağ, Portekiz, Ruanda, Slovenya ve İspanya'da kullanılabiliyor.

ORMAN YANGINLARI ARTIK GOOGLE HARİTALAR'DA GÖRÜNÜYOR

Google, yapay zeka destekli orman yangını takibinin, geçen ay İspanya, Yunanistan ve Kıbrıs'taki yangınlar da dahil olmak üzere bu yaz Güney Avrupa'da 40'tan fazla orman yangınının haritasını çıkardığını açıkladı:

"Bu orman yangını sınırlarını Arama ve Haritalar'da gösterdik ve bildirimler yoluyla bilgileri kullanıma sunduk. İnsanların bilgiye erişmesine ve güvende kalmasına yardımcı olmak için sahadaki mevcut çabaları tamamladık. Sadece temmuz ayının ilk haftasında, Avrupa ve Afrika'da çıkan orman yangınlarının ardından 1,4 milyon kişi orman yangını bilgilerimizi gördü."

Webrazzi'nin aktardığına göre Google'ın yapay zeka destekli orman yangını izleme modeli, çeşitli uydu görüntü veri kümeleri de dahil olmak üzere birden fazla veri kaynağı üzerinde eğitildi. Ayrıca orman yangını modeli, geçmiş orman yangını olaylarından alınan ölçümlere dayalı olarak yangının kontrol altına alınmasından sonra belirlenen şekiller olan kendi yangın izleri modeliyle karşılaştırarak doğrulanıyor.

Yangınların varlığını doğrulamak için diğer yapay zeka modelleri kullanılıyor ve tüm bunlar birlikte, yalnızca uydu görüntülerini kullanmaktan daha doğru ve kesin orman yangını sınırları sağlıyor.