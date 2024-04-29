Google Play Store'daki büyük eksiklik kapandı: Artık aynı anda yüklenebilecek

29 Nisan 2024 10:25 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 10:26

Android işletim sistemiyle çalışan akıllı telefon, tablet, akıllı saat gibi bütün cihazların uygulama marketi olan Google Play Store, artık aynı anda birden fazla uygulama indirip yükleyebiliyor.

App Store'da yıllardır var olan bu özelliği Google, 2019 yılından beri test etmekteydi. Bu hafta global çapta kullanıma sunuldu. Karşılaştırmak gerekirse, iOS App Store aynı anda 3 uygulamaya izin verirken Play Store bunu iki uygulamayla sınırlandırmış.

UYGULAMA İNDİRİRKEN VAKİT KAYBI AZA İNDİ

Önümüzdeki günlerde Google'ın sayıyı artırabileceği tahmin ediliyor ancak aynı anda iki uygulamayı indirebilmek bile son derece önemli bir gelişme. Zira özellikle çoklu indirme yapacağınız zaman her uygulamanın tek tek indirilmesi hatırı sayılır miktarda vakit kaybına neden oluyordu.

Bu durumdan şikayetçi olan kullanıcılar da "eş zamanlı indirme" özelliğini uzun zamandır bekliyordu. Şimdiyse sırada "eş zamanlı güncelleme yapılabilsin" beklentisi var. Bununla ilgili Google'dan gelen bir açıklama veya yürütülen bir test olduğu bilgisi henüz bulunmuyor.

9to5Google'ın haberine göre yeni özellik, Google Play Store'un 40.6.31 sürümünü çalıştıran ve Android 14 yüklü olan birkaç Pixel telefon ve tablette görüldü.

ANDROID 15'İN DE ELİ KULAĞINDA

Öte yandan Google, Android 15 ile ilgili çalışmalarını da sürdürüyor. Android cihazların yeni işletim sistemi mayıs ayında resmen tanıtılacak. Halihazırda test sürecine devam ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Android 15 beta 1.2 sürümü piyasaya sürüldü. Fakat yalnızca Pixel modelleri için geçerli olduğunu belirtelim.