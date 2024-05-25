Google, Play Store'daki uygulamalarda tavan fiyatları artırdı

25 May 2024 16:37 - Güncelleme : 25 May 2024 16:37

Google ve Meta, yapay zeka için Hollywood'a milyonlarca dolarlık teklif götürdü

Google ve Meta, yapay zeka için Hollywood'a milyonlarca dolarlık teklif götürdü

Ekim 2015'te Google, Play Store'daki uygulamaların tavan fiyat sınırını 200 dolardan 400 dolara yükseltmişti. Bu oran, geçtiğimiz hafta Google I/O 2024'te yapılan duyuruya kadar aynı kaldı. Artık geliştiriciler, uygulama fiyatlarını 999.99 dolara kadar çıkarabilecekler. Bu, yüzde 150'lik bir artış anlamına geliyor.

GOOGLE PLAY STORE'DAKİ EN PAHALI OYUN NE?

Android Authority'ye göre, platformdaki en pahalı oyun şu anda 400 dolara satılan Fisherpunk-Most Expensive Game. Ancak bu değişiklikle birlikte geliştiricisi bu oyunun fiyatını 999.99 dolara kadar yükseltebilecek.

GOOGLE, GELİŞTİRİCİLERİN GELİRİNDEN PAY ALIYOR

Bu değişiklik, hem geliştiricilere hem de Google'a fayda sağlayacak. Google'ın uygulama içi ödeme platformunu kullanan geliştiriciler, bir yıl boyunca kazandıkları ilk milyon doların yüzde 15'ini ABD'li şirkete ödüyor. Bu eşiği aştıklarında, Google bu gelirin yüzde 30'unu alıyor.

Dolayısıyla, geliştiriciler uygulamalarını daha yüksek fiyatlandırdıkça, Google da daha fazla gelir elde etmiş oluyor.