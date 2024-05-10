Google Play ve App Store'a rakip: Xbox, mobil oyun mağazasını duyurdu

10 May 2024 14:55 - Güncelleme : 10 May 2024 14:57

Microsoft, Google Play Store ve App Store ile benzer şekilde kullanıcıların mobil oyun indirebileceği bir uygulama mağazası geliştirme çalışmalarında sona yaklaştı.

Doğrudan Xbox Başkanı Sarah Bond'dan yapılan açıklamada, Xbox'un mobil oyunlarını indirebileceğiniz ve eklentilere ya da uygulama içi satın alımlara indirimli fiyatlarla sahip olabileceğiniz web tabanlı bir mağaza açılacağı belirtildi.

Bond, mağazanın yerel bir uygulama yerine web tabanlı bir platform olmasının sebebini, mağazayı tüm ülkelerde erişilebilir hale getirmek istemeleri olarak açıkladı. Böylece kullanıcıların tek bir ekosisteme kilitlenmemiş olacağını ifade etti.

İLK BAŞTA MICROSOFT OYUNLARI BULUNACAK

Xbox Oyun Mağazası, açıldıktan sonra Microsoft'un Activision - Blizzard yapımları dahil kendi oyunlarına yer verecek. Bunlar arasında Candy Crush Saga, Call of Duty: Mobile ve Minecraft gibi isimler yer alıyor.

Bir Xbox sözcüsü, Bloomberg'e bunun "[şirketin] kökleri oyunlara dayanan güvenilir bir uygulama mağazası oluşturma yolculuğunun sadece ilk adımı" olduğunu söyledi. Mağaza henüz tarihi açıklanmayan bir dönemde üçüncü taraf oyun geliştiricilerine de açılacak.

Microsoft, Android ve iOS cihazlar için bir oyun mağazası açma niyetini ilk olarak geçen yıl, Avrupa Birliği'nin (AB) Dijital Hizmetler Yasası (DMA) kapsamındaki kuralların uygulanabilir hale gelmesinden kısa bir süre önce duyurmuştu.

Yasaya göre Apple ve Google, DMA kurallarına uymak için üçüncü taraf uygulama mağazalarının kendi platformlarında erişilebilir olmasına izin vermek ve uygulama içi satın alımlarda alternatif faturalandırma sistemlerini sunmak zorunda kaldı.

Ayrıca Apple, "duvarlarla çevrili bahçe" benzetmesi yapılan, iOS ve iPadOS gibi platformlarını üçüncü taraf şirketlere ve yayıncılara kapatma yaklaşımından kısmen de olsa vazgeçmek durumunda kaldı. Artık iPhone'a App Store dışındaki mağazalardan uygulama indirilebiliyor.

XBOX OYUN MAĞAZASI TEMMUZDA

Sarah Bond, Xbox Oyun Mağazası'nın temmuz ayında kullanıma sunulacağını açıkladı. Bununla birlikte mağaza, Apple'ın DMA kurallarını yalnızca AB'de uygulaması sebebiyle diğer ülkelerde iPhone'a gelemeyebilir. Ve buna ne yazık ki Türkiye de dahil.