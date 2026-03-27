Google, yapay zeka destekli konuşma tabanlı arama özelliği Search Live’ı küresel olarak erişime açtı. Daha önce yalnızca ABD ve Hindistan’da kullanılabilen özellik artık Türkiye dahil, yapay zeka modunun desteklendiği tüm dil ve bölgelerde aktif hale geldi.

HABERİN ÖZETİ Google Search Live Türkiye’de kullanıma açıldı Google, yapay zeka destekli konuşma tabanlı arama özelliği Search Live'ı Türkiye dahil birçok ülkede kullanıma sundu. Search Live, kullanıcıların telefon kameralarını nesnelere doğrultarak gördükleri şey hakkında soru sormalarına ve gerçek zamanlı yanıt almalarına olanak tanıyor. Özellik, Google uygulamasında arama çubuğunun altındaki Live simgesine dokunularak veya Google Lens üzerinden erişilebiliyor. Search Live, Gemini 3.1 Flash Live modeliyle çalışarak daha doğal ve sezgisel konuşmalar sağlıyor. Ayrıca Google Translate'in “Canlı Çeviri” özelliği de iOS cihazlara geldi ve gerçek zamanlı çevirileri kulaklıklar aracılığıyla duyurmayı mümkün kılıyor.

İlk kez Temmuz 2025’te tanıtılan Search Live, klasik arama deneyimini biraz daha ileri taşıyor doğrusu. Kullanıcılar artık yalnızca yazmakla yetinmek zorunda değil. Telefon kameralarını herhangi bir nesneye doğrultup, gördükleri şey hakkında doğrudan soru sorabiliyorlar. Sistem, kameradan gelen görüntüyü analiz ederek gerçek zamanlı yanıtlar veriyor. Yani arama motoru sadece metni değil, çevrenizdeki dünyayı da “görerek” size yardımcı oluyor.

KAMERA İLE KONUŞARAK BİLGİ ALMAK MÜMKÜN

Search Live’ın mantığı aslında oldukça basit. Google uygulamasını Android veya iOS cihazınızda açıyorsunuz. Ardından arama çubuğunun altında bulunan Live simgesine dokunuyorsunuz. Sonrasında yapılacak şey ise konuşmak. Yüksek sesle bir soru sorabiliyorsunuz ve sistem size sesli yanıt veriyor. Üstelik konuşma burada bitmiyor. Aynı konu hakkında yeni sorular sorarak konuşmayı sürdürebiliyorsunuz. Eğer daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız, ilgili web bağlantılarına dokunarak detaylara ulaşmak da mümkün. Google’ın blog yazısında verdiği örnek ise oldukça gündelik. Diyelim ki yeni aldığınız bir raf ünitesini kurmaya çalışıyorsunuz ama nasıl yapılacağını tam bilmiyorsunuz. Kamerayı ürüne doğrultup “Bunu nasıl kurarım?” diye sormanız yeterli. Search Live, kameranın gördüğü görüntüyü analiz ederek öneriler sunabiliyor ve ilgili kaynaklara bağlantılar paylaşabiliyor.

GEMİNİ 3.1 FLASH LİVE MODELİYLE ÇALIŞIYOR

Google’ın bu özelliği küresel olarak kullanıma açabilmesinin arkasında ise yeni nesil ses ve konuşma modeli Gemini 3.1 Flash Live bulunuyor. Şirket, bu modelin daha doğal ve sezgisel konuşmalar sağlayabildiğini söylüyor. Başka bir deyişle, sistem kullanıcıyla daha akıcı bir diyalog kurabiliyor. Sorulara verilen yanıtlar da bu sayede daha hızlı ve daha bağlama uygun hale geliyor.

GOOGLE LENS ÜZERİNDEN DE ERİŞİLEBİLİYOR

Google, Search Live’a erişmenin yalnızca arama çubuğuyla sınırlı olmadığını da belirtiyor. Eğer zaten Google Lens ile kameranızı bir nesneye doğrultmuş durumdaysanız, ekranın altındaki “Canlı” seçeneğine dokunarak doğrudan Search Live moduna geçebiliyorsunuz. Böylece görsel arama ile konuşma tabanlı arama birleşmiş oluyor.

GOOGLE TRANSLATE’TE “CANLI ÇEVİRİ” İOS’A GELDİ

Google’ın duyurduğu tek yenilik Search Live değil. Şirket ayrıca Google Translate’in “Canlı Çeviri” özelliğini iOS cihazlara getirdiğini açıkladı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar kulaklıkları aracılığıyla gerçek zamanlı çevirileri duyabiliyor. Sistem Almanya, İspanya, Fransa, Nijerya, İtalya, Birleşik Krallık, Japonya, Bangladeş ve Tayland dahil olmak üzere daha fazla ülkede kullanıma açılmış durumda.