Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Google Search Live Türkiye’de kullanıma açıldı

Google’ın yapay zeka destekli yeni arama özelliği Search Live artık Türkiye’de de kullanılabiliyor. Kullanıcılar, telefon kameralarını nesnelere tutarak gerçek zamanlı sorular sorabilecek ve anında yanıt alabilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 11:14

Google, destekli konuşma tabanlı arama özelliği Search Live’ı küresel olarak erişime açtı. Daha önce yalnızca ABD ve Hindistan’da kullanılabilen özellik artık Türkiye dahil, yapay zeka modunun desteklendiği tüm dil ve bölgelerde aktif hale geldi.

İlk kez Temmuz 2025’te tanıtılan Search Live, klasik arama deneyimini biraz daha ileri taşıyor doğrusu. Kullanıcılar artık yalnızca yazmakla yetinmek zorunda değil. Telefon kameralarını herhangi bir nesneye doğrultup, gördükleri şey hakkında doğrudan soru sorabiliyorlar. Sistem, kameradan gelen görüntüyü analiz ederek gerçek zamanlı yanıtlar veriyor. Yani arama motoru sadece metni değil, çevrenizdeki dünyayı da “görerek” size yardımcı oluyor.

KAMERA İLE KONUŞARAK BİLGİ ALMAK MÜMKÜN

Search Live’ın mantığı aslında oldukça basit. Google uygulamasını Android veya iOS cihazınızda açıyorsunuz. Ardından arama çubuğunun altında bulunan Live simgesine dokunuyorsunuz. Sonrasında yapılacak şey ise konuşmak. Yüksek sesle bir soru sorabiliyorsunuz ve sistem size sesli yanıt veriyor. Üstelik konuşma burada bitmiyor. Aynı konu hakkında yeni sorular sorarak konuşmayı sürdürebiliyorsunuz. Eğer daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız, ilgili web bağlantılarına dokunarak detaylara ulaşmak da mümkün. Google’ın blog yazısında verdiği örnek ise oldukça gündelik. Diyelim ki yeni aldığınız bir raf ünitesini kurmaya çalışıyorsunuz ama nasıl yapılacağını tam bilmiyorsunuz. Kamerayı ürüne doğrultup “Bunu nasıl kurarım?” diye sormanız yeterli. Search Live, kameranın gördüğü görüntüyü analiz ederek öneriler sunabiliyor ve ilgili kaynaklara bağlantılar paylaşabiliyor.

GEMİNİ 3.1 FLASH LİVE MODELİYLE ÇALIŞIYOR

Google’ın bu özelliği küresel olarak kullanıma açabilmesinin arkasında ise yeni nesil ses ve konuşma modeli Gemini 3.1 Flash Live bulunuyor. Şirket, bu modelin daha doğal ve sezgisel konuşmalar sağlayabildiğini söylüyor. Başka bir deyişle, sistem kullanıcıyla daha akıcı bir diyalog kurabiliyor. Sorulara verilen yanıtlar da bu sayede daha hızlı ve daha bağlama uygun hale geliyor.

GOOGLE LENS ÜZERİNDEN DE ERİŞİLEBİLİYOR

Google, Search Live’a erişmenin yalnızca arama çubuğuyla sınırlı olmadığını da belirtiyor. Eğer zaten Google Lens ile kameranızı bir nesneye doğrultmuş durumdaysanız, ekranın altındaki “Canlı” seçeneğine dokunarak doğrudan Search Live moduna geçebiliyorsunuz. Böylece görsel arama ile konuşma tabanlı arama birleşmiş oluyor.

GOOGLE TRANSLATE’TE “CANLI ÇEVİRİ” İOS’A GELDİ

Google’ın duyurduğu tek yenilik Search Live değil. Şirket ayrıca Google Translate’in “Canlı Çeviri” özelliğini iOS cihazlara getirdiğini açıkladı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar kulaklıkları aracılığıyla gerçek zamanlı çevirileri duyabiliyor. Sistem Almanya, İspanya, Fransa, Nijerya, İtalya, Birleşik Krallık, Japonya, Bangladeş ve Tayland dahil olmak üzere daha fazla ülkede kullanıma açılmış durumda.

ETİKETLER
#yapay zeka
#Görsel Arama
#Google Search Live
#Konuşma Tabanlı Arama
#Gemini 3.1 Flash Live
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.