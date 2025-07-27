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 | Ömer Faruk Dogan

Google sessiz sedasız değişti! Artık "arama motoru" demeye bin şahit ister

Google, arama motoru deneyimini kökünden değiştirecek yeni bir yapay zeka özelliğini test ediyor: Web Guide. Özellik, bildiğimiz ve alıştığımız Google'ın çalışma mantığını öyle bir değiştirdi ki, adeta "arama motoru" demeye bin şahit ister. İşte detaylar...

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 16:45
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 16:45

motoru dünyası tabiri caizse baş döndürücü bir hızla değişiyor. Google, yeni yapay zeka (YZ) özelliklerini o kadar hızlı bir şekilde hayata geçiriyor ki bazen takip etmek zorlaşabiliyor.

Şu ana kadar YZ uygulamaları, geleneksel arama deneyimine ek olarak sunuluyordu. Ancak artık, klasik 'mavi bağlantılar' listesini nasıl değiştirebileceğini gösteren yeni bir özelliği denemeye açtı: Web Guide (Web Rehberi). Şirket, yeni özelliğin arama sonuç sayfasını "akıllıca organize etmek" amacıyla geliştirildiğini söylüyor. Denemek isterseniz, şu anda erişime açık.

Ars Technica'nın haberine göre, günümüzde birçok Google araması sayfanın en üstünde bir "Yapay Zeka Genel Bakışı" (AI Overview) ile geliyor. Ayrıca bağlantı listesini tamamen ortadan kaldırıp bir sohbet botu deneyimi sunan "Yapay Zeka Modu" da mevcut.

Google, söz konusu özelliklerin arama deneyimini geliştirdiğini ve kullanıcıları güvenilir kaynaklara yönlendirdiğini savunuyor. Ancak şimdiye kadar bu yapay zeka öğelerini geçip klasik bağlantılara ulaşmak oldukça kolaydı. Fakat yakında çok daha farklı bir deneyim ile karşılaşabilirsiniz.

Google sessiz sedasız değişti! Artık "arama motoru" demeye bin şahit ister

GOOGLE'DA WEB GUIDE DÖNEMİ

Google'ın en yeni yapay zeka özelliği olan Web Guide, arama sonuçlarını düzenlemek için üretken yapay zekayı kullanıyor. Şirket, Web Guide'ın özel bir Gemini versiyonunu kullanarak en yararlı web sayfalarını öne çıkardığını ve sayfayı daha kullanışlı hale getirdiğini söylüyor.

Çalışma mantığı itibarıyla sistem, tıpkı Yapay Zeka Modu'nda olduğu gibi "fan-out" tekniğini kullanarak, sorgunuzla ilgili daha fazla bilgi toplamak için birden çok paralel arama gerçekleştiriyor.

Örneğin "İstanbul'da tek başıma nasıl dolaşırım?" gibi uzun ya da açık uçlu bir soru sorduğunuzda, Web Guide özelliği arama yaparak ihtiyacınız olabilecek bağlantıları karşınıza çıkıyor. Aynı zamanda yapay zeka vasıtasıyla oluşturulan başlıklar, özetler ve öneriler de sunuluyor.

Arayüz standart arama ile YZ Modu arasında bir yerde konumlanıyor. Ek sorgular ve içerik üretimi gerektiği için, Web Guide sonuçları standart aramaya göre biraz daha geç gösteriyor. Ancak sayfanın üst kısmında YZ Genel Bakışı özelliğinin bulunmadığını da belirtmek önemli.

Google sessiz sedasız değişti! Artık "arama motoru" demeye bin şahit ister

WEB GUIDE NASIL KULLANILIR?

Web Guide şu anda Search Labs kapsamında bir deney olarak sunuluyor, yani kullanmak için öncelikle etkinleştirmeniz gerekiyor. Aktif edildiğinde, Google aramasının "Web" sekmesi yeni yapay zeka düzenlemesiyle değiştiriliyor. Ayrıca sayfayı klasik yapay zekasız haline döndürmenizi sağlayacak bir geçiş butonu da mevcut.

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Sıkça Sorulan Sorular

Google Web Guide özelliği nedir ve nasıl çalışır?
Web Guide, Google arama sonuçlarını yapay zeka ile yeniden düzenleyen deneysel bir özelliktir. Kullanıcıların sorgularına göre birden fazla paralel arama yaparak, özetlenmiş bilgiler ve önerilerle desteklenmiş bağlantılar sunar.
ETİKETLER
#google
#arama
#yapay-zeka
#Web Guide
#Arama Deneyimi
#Search Labs
#Web Guide
#Search Labs
#Teknoloji
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