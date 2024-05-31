Google, taş yemeyi öneren yapay zekasını savundu: 'Siz kullanmayı beceremiyorsunuz'

31 May 2024 13:10 - Güncelleme : 31 May 2024 13:10

Google, kullanıcılara daha iyi bir arama deneyimini sunmak amacıyla geçen hafta arama sonuçlarına yapay zekayı entegre etmişti. Şu an için sadece ABD'de açık olan bu özelliğin, "Pizzaya yapıştırıcı sür" ve "Günde bir öğün taş ye" gibi tuhaf tavsiyeler verdiği ortaya çıkmıştı.

Google Arama'dan sorumlu Başkan Yardımcısı Liz Reid, suçluyu buldu: kullanıcılar! Google'dan yapılan yazılı açıklamada Reid, sosyal medyada viral olan bazı görüntülerin gerçeği yansıtmadığını iddia etti, bazılarının ise "AI Overviews" tarafından üretildiğini doğruladı.

"İNSANLAR TUHAF SORGULAR UYDURUYOR"

Reid'e göre Google'ın üretmiş olduğu garip arama sonuçları, "veri boşlukları" ve "insanların uydurduğu tuhaf arama sorguları"ndan kaynaklanıyor. Google yöneticisi, YZ tarafından sonuçların insanlara arama yaparken daha yüksek memnuniyet sağladığını da savunuyor.

GOOGLE'A SINIRLAMA GETİRİLDİ

Donanım Haber'in aktardığına göre Google, insanları yanıltan ve hatta zararlı tavsiyeler verebilen sosyal medya ve forum gönderileri gibi kullanıcı tarafından oluşturulan yanıtların AI Overviews özelliğine eklenmesini sınırlandırdı.

"AI Overviews", peynirin pizzaya nasıl daha iyi yapışacağını soran bir kullanıcıya "Bir miktar yapıştırıcı sür" cevabını bir sosyal paylaşım sitesindeki gönderiye dayandırmıştı. Yine bir başka sitedeki habere atıfta bulunarak, günde bir öğün taş yemenin insan sağlığına faydalı olduğunu öne sürmüştü.