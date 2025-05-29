Google, telefonunuzun şarjını adeta sömüren o uygulamayı açıkladı! Çözümünü de anlattı

Son zamanlarda telefonunuzda pilin hızla tükendiğini fark ettiyseniz yalnız değilsiniz. Kullanıcılar haftalardır şarjlarının normalden çok daha kısa sürede bittiğinden şikayet ediyordu. Bu durumun sebebi sonunda ortaya çıktı: suçlu bizzat Instagram. Google'dan kullanıcılara çözüm önerisi geldi.

Eğer son zamanlarda Android akıllı telefonunuzda alışılmadık pil tüketimi sorunları yaşıyorsanız ve her türlü çözüm yolunu deneyip 40 dereden su getirmiş olmanıza rağmen bir türlü çözemediyseniz, suçlu Instagram uygulaması olabilir. "Ne alaka?" diye düşünmüş olabilirsiniz ancak iddiayı ortaya atan bizzat Google.

GOOGLE: "INSTAGRAM UYGULAMASINI GÜNCELLEYİN"

Google'ın yayınladığı destek gönderisine göre, Instagram'ın son sürümü akıllı telefonların enerji tüketimini artıran bir hata barındırıyordu ve söz konusu sorun, sosyal medya platformunun Google Play Store'dan indirilebilen 382.0.0.49.84 kodlu güncellemesiyle birlikte çözüme kavuştu.

Güncellemeyi alıp almadığını kontrol etmek isteyen kullanıcılar, uygulama simgesine uzun basarak "Uygulama bilgisi" bölümünden sürüm detayını öğrenebilir.

Pil performansındaki düşüş, özellikle mayıs ayında yayınlanan sistem güncellemesini alan Pixel modellerinde hissedildi. Pixel 6'dan Pixel 9'a kadar olan tüm cihazlar etkilenmiş görünüyor. 9to5Google'ın haberine göre, Google'a yöneltilen pil şikayetleriyle ilgili sorular, doğrudan Instagram güncellemesini açıklayan destek sayfasına yönlendirilerek yanıtlandı.

Henüz diğer Android cihazlarda benzer bir sorunun yaşanıp yaşanmadığı netlik kazanmış değil. Ancak Pixel kullanıcıları, uygulama güncellemesi sayesinde yeniden normal pil ömrüne kavuşmuş durumda.