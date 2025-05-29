Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Google, telefonunuzun şarjını adeta sömüren o uygulamayı açıkladı! Çözümünü de anlattı

Son zamanlarda telefonunuzda pilin hızla tükendiğini fark ettiyseniz yalnız değilsiniz. Kullanıcılar haftalardır şarjlarının normalden çok daha kısa sürede bittiğinden şikayet ediyordu. Bu durumun sebebi sonunda ortaya çıktı: suçlu bizzat Instagram. Google'dan kullanıcılara çözüm önerisi geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 11:32

Eğer son zamanlarda Android akıllı telefonunuzda alışılmadık pil tüketimi sorunları yaşıyorsanız ve her türlü çözüm yolunu deneyip 40 dereden su getirmiş olmanıza rağmen bir türlü çözemediyseniz, suçlu Instagram uygulaması olabilir. "Ne alaka?" diye düşünmüş olabilirsiniz ancak iddiayı ortaya atan bizzat Google.

GOOGLE: "INSTAGRAM UYGULAMASINI GÜNCELLEYİN"

Google'ın yayınladığı destek gönderisine göre, Instagram'ın son sürümü akıllı telefonların enerji tüketimini artıran bir hata barındırıyordu ve söz konusu sorun, sosyal medya platformunun Google Play Store'dan indirilebilen 382.0.0.49.84 kodlu güncellemesiyle birlikte çözüme kavuştu.

Google, telefonunuzun şarjını adeta sömüren o uygulamayı açıkladı! Çözümünü de anlattı

Güncellemeyi alıp almadığını kontrol etmek isteyen kullanıcılar, uygulama simgesine uzun basarak "Uygulama bilgisi" bölümünden sürüm detayını öğrenebilir.

Pil performansındaki düşüş, özellikle mayıs ayında yayınlanan sistem güncellemesini alan Pixel modellerinde hissedildi. Pixel 6'dan Pixel 9'a kadar olan tüm cihazlar etkilenmiş görünüyor. 9to5Google'ın haberine göre, Google'a yöneltilen pil şikayetleriyle ilgili sorular, doğrudan Instagram güncellemesini açıklayan destek sayfasına yönlendirilerek yanıtlandı.

Henüz diğer Android cihazlarda benzer bir sorunun yaşanıp yaşanmadığı netlik kazanmış değil. Ancak Pixel kullanıcıları, uygulama güncellemesi sayesinde yeniden normal pil ömrüne kavuşmuş durumda.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Apple tüm işletim sistemlerinin adını değiştiriyor: iOS 19 yerine bu isim kullanılacak
EA'in 8 yıllık oyunu yeniden popüler! Star Wars Andor dizisi ilgiyi körükledi

Sıkça Sorulan Sorular

Instagram nasıl güncellenir?
Instagram'ı güncellemek için Android cihazınızda Google Play Store'u açın, arama çubuğuna "Instagram" yazın ve çıkan sonuca dokunun, eğer güncelleme mevcutsa "Güncelle" butonuna basarak işlemi başlatabilirsiniz.
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.