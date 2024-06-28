Google Translate, 100'dan fazla yeni dil desteği ekledi

28 Haziran 2024 09:07 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 09:07

Google Translate, şimdiye kadarki en büyük güncellemesini alarak 110 yeni dili desteklemeye başladı. Böylelikle hizmetin dil desteğinin bir anda yüzde 82 oranında arttığı belirtildi.

Android Headlines sitesinin aktardığına göre, güncelleme öncesinde 133 dili destekleyen Google Translate, artık 240'tan fazla dili kullanıcılarına sunuyor. Google, bu özelliği desteklemek için PaLM 2 adlı yapay zeka dil modelini kullandığını duyurdu.

GOOGLE TRANSLATE, YENİ DİLLER EKLEDİ

Desteklenen yeni diller arasında Afar, Kantonca, Manx, Nko, Punjabi, Tamazight ve Tok Pisin gibi çeşitli diller bulunuyor. Ayrıca Awadhi ve Marwadi gibi Hintçeye yakın diller ile Seychellois ve Mauritius gibi Fransız Kreolleri de bu güncellemeyle Google Translate'de yerini aldı.

Google’dan Isaac Caswell, yeni dillerin yaklaşık dörtte birinin Afrika'dan geldiğini belirtti. Ayrıca yeni eklenen 110 dil, nüfusun toplam yüzde 8'ini temsil ederken bu da dünya çapında 614 milyon aktif konuşma anlamına geliyor.