Google Türkiye, 2024'te en çok arananları açıkladı: 'Dubai çikolatası' ve 'Osimhen' listeye damga vurdu
Google, 2024 yılında Türkiye'de en çok aranan kelimeler ve konuları içeren trend listesini açıkladı. Aramalar; "Euro 2024" ve "Olimpiyatlar" gibi gündem maddeleriyle dikkat çekerken, son aylarda popüler olan Dubai çikolatası ile Osimhen de kullanıcıların ilgisini çeken unsurlar arasında yer aldı.
Google, her yıl olduğu gibi 2024 yılı sona ermeden önce Türkiye'de en çok aranan kelimeleri ve konuları açıkladı. Yılın trendlerini ortaya koyan bu listelerde, kullanıcıların ilgisini çeken olaylar, popüler kültür unsurları, şarkı sözleri ve gündemdeki önemli konular gibi aramalar yer aldı.
GOOGLE'DA 2024 YILININ EN ÇOK ARANANLARI
Google'ın yayınladığı verilere göre, Türkiye'de 2024 yılında yapılan aramalar; Aramalar, İsimler, Kaybettiklerimiz, Diziler, Tarifler, Şarkı Sözleri ve Oyuncular olmak üzere 7 farklı başlık altında listelenmiş durumda. Kategoriler halinde en çok arananlar şu şekilde karşımıza çıkıyor:
Aramalar
- Euro 2024
- Narin Son Dakika
- Türkiye Maçı
- Osimhen
- Olimpiyatlar
- Maymun Çiçeği
- Seçim Sonuçları
- İstanbul İftar Saati
- Merih Demiral
- Tusaş
İsimler
- Osimhen
- Merih Demiral
- Ferdi Kadıoğlu
- Mustafa Sarıgül
- Rafa Silva
- Kenan Yıldız
- Eylem Tok
- Murat Kurum
- Sacha Boey
- Cenk Tosun
Kaybettiklerimiz
- Narin
- Metin Arolat
- Efe Deprem
- Aydemir Akbaş
- Tolga Savacı
- Ahu Tuğba
- Yusuf Kavaklı
- İkbal Uzuner
- Gülşah Çomoğlu
- Kenan Işık
Diziler
- Gaddar
- Kızıl Goncalar
- İnci Taneleri
- Hudutsuz Sevda
- Şahane Hayatım
- Deha
- Mahsun J
- Bahar
- Prens
- Bir Gece Masalı
Tarifler
- Dubai Çikolatası Tarifi
- Palamut Tarifi
- Soğuk Kahve Tarifi
- Laz Böreği Tarifi
- Jalapeno Turşusu Tarifi
- Elbasan Tava Tarifi
- Altın Bilezik Tatlısı Tarifi
- Churros Tarifi
- Biryani Tarifi
- Grip Düşmanı Tatlı Tarifi
Şarkı Sözleri
- Lan Şarkı Sözleri
- Sana El Pençe Durmam Şarkı Sözleri
- Gemileri Yakarım Şarkı Sözleri
- Dilber Şarkı Sözleri
- Kömür Şarkı Sözleri
- Sen Nasıl Bir İnsansın Şarkı Sözleri
- lvbel c5 Sezen Aksu Şarkı Sözleri
- Naçar Şarkı Sözleri
- Kufi Şarkı Sözleri
- İsyankar Şarkı Sözleri
Oyuncular
- Hazar Ergüçlü
- Gamze Özçelik
- Kadir İnanır
- Erdal Beşikçioğlu
- Demet Evgar
- Yılmaz Erdoğan
- Uraz Kaygılaroğlu
- Settar Tanrıöğen
- Ali Burak Ceylan
- Serkan Keskin