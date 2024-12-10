Google Türkiye, 2024'te en çok arananları açıkladı: 'Dubai çikolatası' ve 'Osimhen' listeye damga vurdu

10 Aralık 2024 12:05 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 13:18

Google, 2024 yılında Türkiye'de en çok aranan kelimeler ve konuları içeren trend listesini açıkladı. Aramalar; "Euro 2024" ve "Olimpiyatlar" gibi gündem maddeleriyle dikkat çekerken, son aylarda popüler olan Dubai çikolatası ile Osimhen de kullanıcıların ilgisini çeken unsurlar arasında yer aldı.

Google​, her yıl olduğu gibi 2024​ yılı sona ermeden önce Türkiye​'de en çok aranan kelimeleri ve konuları açıkladı. Yılın trendlerini ortaya koyan bu listelerde, kullanıcıların ilgisini çeken olaylar, popüler kültür unsurları, şarkı sözleri ve gündemdeki önemli konular gibi aramalar yer aldı.

GOOGLE'DA 2024 YILININ EN ÇOK ARANANLARI

Google'ın yayınladığı verilere göre, Türkiye'de 2024 yılında yapılan aramalar; Aramalar, İsimler, Kaybettiklerimiz, Diziler, Tarifler, Şarkı Sözleri ve Oyuncular olmak üzere 7 farklı başlık altında listelenmiş durumda. Kategoriler halinde en çok arananlar şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Aramalar

Euro 2024

Narin Son Dakika

Türkiye Maçı

Osimhen

Olimpiyatlar

Maymun Çiçeği

Seçim Sonuçları

İstanbul İftar Saati

Merih Demiral

Tusaş

İsimler

Osimhen

Merih Demiral

Ferdi Kadıoğlu

Mustafa Sarıgül

Rafa Silva

Kenan Yıldız

Eylem Tok

Murat Kurum

Sacha Boey

Cenk Tosun

Kaybettiklerimiz

Narin

Metin Arolat

Efe Deprem

Aydemir Akbaş

Tolga Savacı

Ahu Tuğba

Yusuf Kavaklı

İkbal Uzuner

Gülşah Çomoğlu

Kenan Işık

Diziler

Gaddar

Kızıl Goncalar

İnci Taneleri

Hudutsuz Sevda

Şahane Hayatım

Deha

Mahsun J

Bahar

Prens

Bir Gece Masalı

Tarifler

Dubai Çikolatası Tarifi

Palamut Tarifi

Soğuk Kahve Tarifi

Laz Böreği Tarifi

Jalapeno Turşusu Tarifi

Elbasan Tava Tarifi

Altın Bilezik Tatlısı Tarifi

Churros Tarifi

Biryani Tarifi

Grip Düşmanı Tatlı Tarifi

Şarkı Sözleri

Lan Şarkı Sözleri

Sana El Pençe Durmam Şarkı Sözleri

Gemileri Yakarım Şarkı Sözleri

Dilber Şarkı Sözleri

Kömür Şarkı Sözleri

Sen Nasıl Bir İnsansın Şarkı Sözleri

lvbel c5 Sezen Aksu Şarkı Sözleri

Naçar Şarkı Sözleri

Kufi Şarkı Sözleri

İsyankar Şarkı Sözleri

Oyuncular