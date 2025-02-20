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 | Ömer Faruk Dogan

Google Türkiye'de büyük zam yaptı: Fiyatlar neredeyse 5 katına çıktı

Google'ın bulut depolama hizmeti Google One, Türkiye'de büyük bir fiyat artışına gitti. Yapılan zamlarla birlikte abonelik fiyatları yüzde 400'e varan oranlarda yükseldi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 17:40

Google’ın bulut depolama hizmeti Google One, Türkiye'de büyük bir fiyat artışı gerçekleştirdi. Yapılan zamla birlikte abonelik fiyatları yüzde 400'e varan oranlarda yükseldi. Yeni fiyatlar anında yürürlüğe girerken, mevcut aboneler için ise 21 Mart 2025 itibarıyla geçerli olacak. Peki Google One fiyatları ne kadar oldu?

GOOGLE ONE FİYAT LİSTESİ

Güncellenen fiyatlarla birlikte, Google One'ın en uygun fiyatlı paketi olan 100 GB'lık Basic planı, aylık 9,99 TL'den 49,99 TL'ye çıkarıldı. Daha fazla depolama alanı sunan 2 TB'lık Premium paketi ise 49,99 TL'den 204,99 TL'ye yükseldi. Öte yandan, yapay zeka destekli AI Premium (2 TB) paketi 719,99 TL olarak sabit kaldı.

Google One, sunduğu hizmetlerle Google Drive'a ek olarak Fotoğraflar uygulamasında gelişmiş düzenleme araçları ve Google uzmanlarından teknik destek alma imkanı sağlıyor. Ancak yeni fiyat politikasıyla birlikte kullanıcıların alternatif bulut depolama hizmetlerine yönelmesi olası görünüyor.

Google One'ın yeni fiyatları şu şekilde güncellendi:

  • Basic (100 GB): 9,99 TL → 49,99 TL
  • Premium (2 TB): 49,99 TL → 204,99 TL
  • AI Premium (2 TB): 719,99 TL (Değişmedi)
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Sıkça Sorulan Sorular

Google One nedir?
Google One, kullanıcıların fotoğrafları, videoları, kişileri ve daha fazla öğeyi mobil cihazında sorunsuz şekilde yedeklemelerini sağlayan bir hizmettir.
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#Teknoloji
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