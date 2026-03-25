Google TV’lere yapay zeka geliyor: İşte yeni özellikler

Mart 25, 2026 13:22
Google, televizyon izleme alışkanlıklarını değiştirmeye aday yeni bir adım attı. Şirket, Google TV platformuna Gemini destekli üç yeni yapay zekâ özelliği eklediğini duyurdu. Ocak ayında CES’te tanıtılan gelişmiş yapay zekâ entegrasyonunun ardından gelen bu güncelleme, televizyonu sadece içerik izlenen bir ekran olmaktan çıkarıp daha etkileşimli bir platforma dönüştürmeyi hedefliyor.

Yeni özelliklerle birlikte kullanıcılar, izledikleri içerik hakkında anlık bilgi alabilecek, farklı konularda detaylı açıklamalara ulaşabilecek ve spor dünyasındaki gelişmeleri televizyon üzerinden takip edebilecek.

GÖRSELLERLE DESTEKLENEN AKILLI CEVAPLAR

Güncellemenin en dikkat çekici taraflarından biri “zenginleştirilmiş görsel yardım” sistemi.

Artık Google TV’ye bir soru sorduğunuzda yalnızca metin tabanlı bir cevap almakla yetinmeyeceksiniz. Sistem, sorunun içeriğine göre ekrana görseller, kartlar ve ilgili platform bilgileri de getirecek.

Mesela bir spor karşılaşmasının skorunu sorduğunuzu düşünün. Gemini yalnızca sonucu söylemekle kalmıyor; canlı olarak güncellenen bir skor kartı ve maçın hangi platformda izlenebileceğini de gösteriyor.

Aynı durum yemek tarifleri için de geçerli. Kullanıcılar tarif aradığında yalnızca yazılı anlatım değil, mümkünse video anlatımlarla desteklenen tariflere de ulaşabiliyor. Böylece televizyon üzerinden adım adım uygulamalı içerikler izlemek mümkün hale geliyor.

“DEEP DİVE” İLE KONULARA DERİNLEMESİNE BAKIŞ

Google’ın tanıttığı bir diğer yenilik ise “Deep Dive” yani derinlemesine keşif özelliği.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar merak ettikleri herhangi bir konu hakkında daha kapsamlı içeriklere ulaşabiliyor. Ekonomik gelişmelerden bilimsel kavramlara, yeni teknolojilerden gündemdeki başlıklara kadar oldukça geniş bir konu yelpazesi destekleniyor.

Gemini tarafından hazırlanan bu içerikler yalnızca bilgi sunmakla kalmıyor. Kullanıcıların takip soruları sormasına ve konuyu daha da derinleştirmesine imkân tanıyor.

Bir konu hakkında arama yaptıktan sonra “Dive deeper” seçeneğine tıklamak ya da ana ekrandaki Gemini sekmesinde yer alan “Learn – Öğren” bölümüne girmek bu deneyimi başlatmak için yeterli.

SPOR DÜNYASI İÇİN KISA VE HIZLI ÖZETLER

Güncellemenin üçüncü önemli parçası ise spor içerikleri.

Google TV artık Gemini destekli spor özetleri sunacak. Böylece kullanıcılar telefona ihtiyaç duymadan, doğrudan televizyon üzerinden güncel spor gelişmelerini takip edebilecek.

Sistem şu anda şu ligleri destekliyor:

  • NBA
  • NCAA basketbol
  • NHL
  • MLS
  • NWSL

Bu içerikler Gemini sekmesi altında kısa ve anlatımlı özetler halinde sunulacak.

ÖZELLİKLER ŞİMDİLİK SINIRLI BÖLGEDE

Yeni özellikler henüz tüm kullanıcılar için aktif değil.

Google’ın açıklamasına göre derinlemesine içerikler ve spor özetleri ilk etapta yalnızca ABD’de, Gemini destekli cihazlara sahip kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. Bir diğer özellik ise ABD ve Kanada’da hemen erişime açılmış durumda. Şirket, cihaz desteğinin bahar aylarında genişleyeceğini belirtiyor. 2026 yılı içinde ise Google TV’deki bu yapay zekâ özelliklerinin daha fazla ülkeye ulaşması planlanıyor. İlk genişleme dalgasında Avustralya, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık yer alacak.

