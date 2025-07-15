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 | Ömer Faruk Dogan

Google uyarı yayınladı! macOS 11 kullanıcıları için kötü haber

Google, popüler web tarayıcısı Chrome'un yeni sürümüyle birlikte, eski macOS işletim sistemlerine desteğini kademeli olarak sonlandırmaya başlıyor. Son olarak, Chrome 139 sürümünün macOS 11.0 Big Sur ile uyumlu olmayacağı duyuruldu. Peki bu karar ne anlama geliyor?

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 10:37
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 10:37

Google, popüler web tarayıcısı Chrome'un yeni sürümüyle birlikte eski işletim sistemlerine desteğini kademeli olarak sonlandırmaya devam ediyor. Neowin.net'in haberine göre son olarak, Chrome 139 sürümünün 11.0 Big Sur'u desteklemeyeceği ortaya çıktı.

GOOGLE CHROME BIG SUR'DA ÇALIŞMAYACAK MI?

Chrome Platform Durum sayfasında yer alan açıklamaya göre, Chrome 138, macOS 11 Big Sur'u destekleyen son sürüm olacak. Apple da 2023 Kasım ayında Big Sur'a desteğini sonlandırmıştı. Bu bağlamda Google, Chrome 139'dan itibaren yalnızca macOS 12 Monterey ve daha yeni sürümleri destekleyecek.

Peki 'un macOS Big Sur desteğini kesmesi ne anlama geliyor? Big Sur kullanıcıları artık Chrome'un yeni özelliklerini, güvenlik yamalarını ve güncellemelerini alamayacak. Bununla birlikte tarayıcı çalışmaya devam edecek, ancak artık herhangi bir iyileştirme ya da güvenlik güncellemesi sunulmayacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

Chrome'un en son sürümü hangi macOS sürümlerini destekleyecek?
Chrome, bundan sonra yalnızca macOS 12 Monterey ve daha yeni sürümleri destekleyecek.
ETİKETLER
#Macos
#güncelleme
#google chrome
#Big Sur
#Destek Sonu
#Teknoloji
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