Google ve YouTube AB kurallarına boynunu büktü: Siyasi reklamlar kalkıyor

15 Kasım 2024 13:43 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 13:44

Google, Avrupa Birliği'nin 2025'te yürürlüğe girecek "Siyasi Reklamlarda Şeffaflık ve Hedefleme Yasası" (TTPA) nedeniyle AB genelinde siyasi reklam yayınlamayı durdurma kararı aldı. YouTube da bu karardan etkilenecek. AB'nin TTPA yasasında Google'ı köşeye sıkıştıran birkaç önemli madde var.

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Google​, Avrupa Birliği​'nde (AB) siyasi reklam yayınlamayı durduracağını açıkladı. Bu karar, Ekim 2025'te yürürlüğe girecek yeni AB düzenlemesi nedeniyle alındı. Şirket, bu kapsamda YouTube​'da da siyasi reklam göstermeyecek.

AB'nin "Siyasi Reklamlarda Şeffaflık ve Hedefleme Yasası" (TTPA) adı verilen yeni düzenlemesi, çevrim içi siyasi reklamcılıkla ilgili ciddi kurallar getiriyor. Google, düzenlemedeki tanımların çok geniş olduğunu ve bu durumun, farklı ülkelerdeki içeriklerin doğru şekilde yönetilmesini zorlaştırdığını belirtti.

HANGİ KURALLAR GELİYOR?

Yeni düzenlemeye göre:

Siyasi reklamlar açık bir şekilde etiketlenecek.

Reklamın kim tarafından ödendiği ve hangi seçimle ilgili olduğu belirtilmek zorunda.

Hedefli reklamlar için kullanıcıdan açık izin alınması gerekecek.

Çocukların ve belli yaşın altındaki kişilerin verileri kullanılmayacak.

YOUTUBE DA KAPSAMDA

Google'ın bu kararı YouTube'u da etkiliyor. AB kurallarına göre YouTube'da yapılan ücretli siyasi tanıtımlar artık siyasi reklam sayılacak ve yasaklanacak.

DAHA ÖNCE DE BENZER KARARLAR ALINDI

Google, bu tarz düzenlemelere uyum sağlamakta zorlandığı için daha önce Fransa, Kanada ve Brezilya'da da siyasi reklam hizmetini durdurmuştu. Şirket, AB'deki düzenlemelerin açık ve net olmadığını belirterek, "TTPA'nın gereklilikleri konusunda endişelerimizi dile getirdik. Ancak bu düzenleme, gerekli netliği sağlamadı" dedi.

Google, yeni kurallar yürürlüğe girmeden önce siyasi reklamları kaldırma sürecine başlayacak ve 2025'e kadar bu konuda daha fazla bilgi paylaşacak.