Google Veo: Sora gibi metinden video üretme uygulaması tanıtıldı

15 May 2024 11:23 - Güncelleme : 15 May 2024 11:24

Üretken yapay zeka alanında rekabet kızışıyor. OpenAI'nın metin komutlarından 1 dakikaya kadar uzunlukta video üretebilen Sora'sına Google'dan cevap geldi: Google Veo.

GOOGLE VEO ÖZELLİKLERİ

Aktarıldığı kadarıyla 1 dakikadan daha uzun videolar oluşturabilen Google Veo, çok çeşitli sinematik ve görsel stiller kazandırabildiği bu videoları 1080P kalitede önünüze koyuyor.

Oluşturulan videoda insanlar, hayvanlar ve nesnelerin gerçekçi bir şekilde ve tutarlı hareket ettiğini vurgulayan Google Veo, gelişmiş doğal dil anlama özelliği sayesinde hızlandırılmış çekim (time-lapse) görüntülerini ve havadan çekim manzara gibi sinematik terimleri kavrayabiliyor.

Google yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Veo'nun, hikaye anlatıcısının üretim sürecini en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğini keşfetmek için, bir dizi film yapımcısını ve içerik oluşturucuyu modeli denemeye davet ediyoruz. Bu iş birlikleri, içerik oluşturucuların teknolojilerin geliştirilmesinde söz sahibi olmalarını sağlamak için teknolojilerimizi tasarlama, oluşturma ve dağıtma şeklimizi geliştirmemize de yardımcı oluyor."

GOOGLE VEO NASIL KULLANILIR?

Google Veo tıpkı OpenAI Sora gibi şu anda film yapımcıları ve içerik üreticilerini içeren sınırlı sayıda kullanıcı topluluğuna açık. Bu arada Sora, OpenAI yöneticisi Mira Murati'nin açıkladığı üzere bu yıl bitmeden ChatGPT kullanıcılarına sunulacak, fakat ücretli mi olacağı belli değil.

Google DeepMind, Veo ile oluşturulan video örneklerini, promptları ile birlikte sosyal medya hesabında yayınladı.