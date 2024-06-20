Google, VPN ile ucuza alınan YouTube Premium aboneliklerini iptal etti

20 Haziran 2024 11:09 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 11:10

YouTube'u reklamsız izlemek için tek yasal yöntem olan YouTube Premium, her ülkede farklı fiyatlarla satılıyor. Google, VPN kullanarak YouTube Premium'u daha ucuz ülkelerden satın alan kullanıcıların önüne taş koydu.

Örneğin, YouTube Premium'un ABD'deki fiyatı aylık 13,99 dolar. Türkiye'de ise 57,99 TL (yaklaşık 1,8 dolar). Amerika'da yaşayan bir kişi VPN ile IP adresini değiştirip kendisini Türkiye'de gibi göstererek aylık 1,8 dolara reklamsız YouTube özelliğine erişebiliyordu.

VPN İLE UCUZ YOUTUBE PREMIUM DEVRİ KAPANDI

Google, bu yöntemle farklı ülkelerden Premium aboneliğini satın alan kullanıcıların aboneliklerini sorgusuz sualsiz yasakladı.

Webtekno'nun aktardığına göre Google, VPN aboneliklerini tespit etmek ve iptal etmek için kayıtlı ödeme yönteminden yararlanıyor. Yani ABD'de yaşayıp, Ukrayna ya da Türkiye gibi YouTube Premium'un daha uygun fiyatlı olduğu yerlerde abone olmaya çalıştığınızda Google, ödeme yöntemi olarak ilgili ülkede kayıtlı bir kredi kartı istiyor.