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 | Ömer Faruk Dogan

Google yanlışlıkla yeni Android tasarımını sızdırdı!

Google, henüz resmi olarak duyurmadan önce yanlışlıkla yeni Android tasarımı "Material 3 Expressive"i internete sızdırdı. Şirketin silinen blog gönderisinde, yeni arayüzün 18 binden fazla katılımcıyla yürütülen kapsamlı bir araştırma süreci sonucunda geliştirildiği belirtiliyor.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 12:11

Google yanlışlıkla bir sonraki büyük Android tasarımını açıkladı: Material 3 Expressive. 9to5Google'ın tespit ettiği ve artık silinmiş olan bir blog yazısında şirket, arayüzünü daha çekici ve kullanımı daha kolay hale getirmeyi amaçlayan bu değişikliği şimdiye kadarki "en araştırılmış" güncelleme olarak tanımlıyor.

Silinen sayfanın arşivlenmiş bir versiyonuna Wayback Machine üzerinden ulaşılabiliyor. Ayrıca 9to5Google, sitede kaydedilmeyen bazı görselleri yayınladı.

Google yanlışlıkla yeni Android tasarımını sızdırdı!

ANDROID'İN YENİ TASARIMI: MATERIAL 3 EXPRESSIVE

Gönderide anlatıldığına göre Google, Material 3 Expressive tasarımını geliştirirken 18 binden fazla katılımcıyla 46 tur tasarım ve araştırma gerçekleştirdi. Yeni tasarımda renk, şekil, boyut ve hareket, ürünün "daha kullanılabilir" olmasını sağlamak için bir araya getiriliyor.

Google, araştırmasının bir parçası olarak katılımcıların bir tasarımda dikkatlerini nereye odakladıkları, farklı görünümlere nasıl tepki verdikleri ve bir arayüzü ne kadar hızlı anladıkları gibi konuları inceledi.

Google yanlışlıkla yeni Android tasarımını sızdırdı!

Şirket ayrıca "hangi ilerleme göstergesinin bekleme süresini daha hızlı hissettirdiği" ve "diğer öğeleri bastırmadan dokunma süresinde olumlu gelişmeler için bir düğmenin ne kadar büyük olabileceği" gibi bireysel unsurları da değerlendirdi.

Google, Material 3 Expressive tasarımının, insanların arayüzdeki önemli öğeleri mevcut Material 3 tasarımına kıyasla dört kata kadar daha hızlı bulmalarını sağladığını söylüyor. Ayrıca Material 3 Expressive'in "her yaştan kullanıcı için oyun alanını eşitlediği", çünkü tasarımın 45 yaşın üzerindeki kişilerin arayüz öğelerini daha genç kullanıcılar kadar hızlı bulmasına yardımcı olduğu belirtiliyor.

Google hâlâ blog gönderisini yeniden yayınlamadı ve Material 3 Expressive tasarımını ne zaman resmi olarak duyurmayı planladığı belli değil.

Google yanlışlıkla yeni Android tasarımını sızdırdı!
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Sıkça Sorulan Sorular

Material 3 Expressive nedir?
Material 3 Expressive, Google'ın Android arayüzü için geliştirdiği ve kullanıcı deneyimini daha sezgisel, erişilebilir ve hızlı hale getirmeyi amaçlayan yeni tasarım dili olarak karşımıza çıktı.
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#Teknoloji
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