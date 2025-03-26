Google, yapay zeka modeli Gemini 2.5 Pro'yu tanıttı: Tek seferde Yüzüklerin Efendisi kitaplarını işleyebiliyor

Google, akıl yürütme yeteneğiyle donatılmış yeni yapay zeka modeli Gemini 2.5 Pro'yu tanıttı. Kodlama ve yazılım geliştirme testlerinde rakiplerini geride bırakan model, mantıksal çıkarım yaparak daha doğru sonuçlara ulaşabiliyor. 1 milyon token'lık bağlam penceresi sayesinde, tek seferde Yüzüklerin Efendisi külliyatından daha fazla metni işleyebiliyor.

Google, bir soruyu cevaplamadan önce "düşünmek" için duraklayan yeni bir yapay zeka akıl yürütme modeli ailesi olan Gemini 2.5 ile kullanıcıların karşısına çıktı.

Teknoloji devi, blog sayfasında, şimdiye kadarki en zeki modeli olduğunu iddia ettiği çok modlu ve akıl yürütme yeteneğine sahip Gemini 2.5 Pro Experimental'ı kullanıma sunduğunu duyurdu. Model, salı günü itibarıyla şirketin geliştirici platformu Google AI Studio'da ve aylık 720 TL'lik Gemini Advanced abonelik planına sahip kullanıcılar için Gemini uygulamasında erişilebilir olacak.

ARTIK TÜM MODELLER AKIL YÜRÜTME ÖZELLİĞİYLE GELECEK

Google, bundan sonra piyasaya süreceği tüm yeni yapay zeka modellerinin akıl yürütme yetenekleriyle donatılacağını söylüyor. Yapay zekanın akıl yürütmesi, sadece ezberlediği bilgileri sunmak yerine, bir problemi adım adım analiz etmesi, mantıksal çıkarımlar yaparak daha doğru ve tutarlı sonuçlara ulaşması anlamına geliyor.

OpenAI, Eylül 2024'te ilk akıl yürütme modeli o1'i piyasaya sürdüğünden bu yana, teknoloji sektörü o1'in yeteneklerine rakip olacak veya geçecek modeller geliştirme yarışına girdi. Günümüzde Anthropic, DeepSeek, Google ve xAI şirketlerinin hepsi, bir soruyu cevaplamadan önce daha fazla hesaplama gücü ve zaman kullanarak doğruluk kontrolü ve mantıksal çıkarım yapabilen YZ modellerine sahip.

Bu akıl yürütme teknikleri, yapay zeka modellerinin matematik ve kodlama görevlerinde yeni seviyelere ulaşmasına yardımcı oldu. Teknoloji dünyasındaki birçok kişi, bu tür modellerin, insan müdahalesine ihtiyaç duymadan görevleri yerine getirebilen otonom sistemler olan yapay zeka ajanlarının temel bileşeni olacağına inanıyor. Ancak bu modellerin en büyük dezavantajı, çalıştırılmasının daha maliyetli olması.

Google, daha önce aralık ayında "düşünebilen" bir Gemini sürümü yayınlayarak bu alanda bazı denemeler yapmıştı. Ancak Gemini 2.5, şirketin OpenAI'ın "o" serisi modellerini geride bırakma konusundaki en ciddi girişimi olarak görülüyor.

GEMINI 2.5 PRO, RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Google, Gemini 2.5 Pro'nun hem önceki ileri seviye modellerini hem de bazı rakip modelleri çeşitli kıyaslama testlerinde geride bıraktığını iddia ediyor. Özellikle, Gemini 2.5'in görsel olarak etkileyici web uygulamaları ve otonom kodlama uygulamaları geliştirme konularında öne çıkması için tasarlandığı belirtiliyor.

Kod düzenleme becerisini ölçen Aider Polyglot testinde, Google'a göre Gemini 2.5 Pro yüzde 68,6 puan alarak OpenAI, Anthropic ve Çinli DeepSeek'in önde gelen modellerini ezdi geçti.

Yazılım geliştirme yeteneklerini ölçen SWE-bench Verified testine de sokulan Gemini 2.5 Pro yüzde 63,8 puanla, OpenAI o3-mini ve DeepSeek R1 modellerinden daha iyi performans gösterirken, Anthropic'in Claude 3.7 Sonnet modelinin yüzde 70,3'lük performansının gerisinde kaldı.

Matematik, beşeri bilimler ve doğa bilimleriyle ilgili binlerce kitlesel katılımlı sorudan oluşan çok modlu bir test olan "İnsanlığın Son Sınavı"nda Gemini 2.5 Pro yüzde 18,8 puan aldı ve çoğu rakip amiral gemisi modelinden daha iyi performans gösterdi.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ KÜLLİYATINDAN DAHA FAZLA METNİ İŞLEYEBİLİR

Başlangıçta, Gemini 2.5 Pro 1 milyon token'lık bağlam penceresiyle geliyor. Bu, tek seferde yaklaşık 750 bin kelimeyi işleyebileceği anlamına geliyor. Bu da "Yüzüklerin Efendisi" kitap serisinin tamamından daha uzun bir metin demek. Google yakında bu sınırın iki katına (2 milyon token) çıkarılacağını da belirtiyor.