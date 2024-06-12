Google yetkilileri, TBMM'yi bilgilendirecek: Gündemde 'dijital telif' konusu var

12 Haziran 2024 15:10 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 15:10

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, dijital telif konusunda verdikleri öneme işaret ederek, "Biz emeğin çalınmasına, istismar edilmesine karşıyız." dedi.

Google yetkililerinden Avrupa'da uyguladıkları normları ve usulleri Türkiye'de de uygulamalarını istediklerine dikkati çeken Yayman, bu konuda bir çalışmaları olduğunu anlattı. Bir ortak akıl toplantısı yaptıklarını ve bir masa belirlediklerini söyledi.

MASADA GOOGLE DA OTURACAK

Bu masada Dijital Mecralar Komisyonu, Kültür Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, medya temsilcileri olduğunu aktaran Yayman, Google'ın da bu masada oturacağını vurguladı. "Google yetkilileriyle konuştuk; her zaman TBMM'ye geleceklerini ve bu konuyla ilgili çalışmalarını paylaşacaklarını ifade ettiler. 25 Haziran'da Google yetkilileri TBMM'ye gelecek." bilgisini verdi.

Google yetkililerinin Türkiye'de yaptıkları çalışmaları anlatacağını kaydeden Yayman, Komisyonun sadece "dijital telif" gündemiyle toplanacağını söyledi.

Bu konunun dünyada da Türkiye'de de çok tartışıldığına dikkat çeken Yayman, "Bu konunun birkaç ayağı var. Birincisi haberin dijital telif konusuna girecek olması; ikincisi Google yetkililerinin Türkiye'de telif konusunda masaya oturmaları; üçüncüsü ise bu konuyla ilgili yasal çerçevenin hazırlanması." diye konuştu.

"HABERCİLİK ÖLÜME TERK EDİLMEMELİ"

Haberin telif konusu haline gelmesi ve dijitalleşme nedeniyle reklam, ilan gelirlerinin düşmesine bağlı olarak gerçek anlamda haberciliğin ölüme terk edilmemesi gerektiğinin altını çizen Yayman, emeğin korunması ve emek hırsızlığının önüne geçilmesi noktasında çalışmaları olduğunu bildirdi.

Dijital telif konusunda adım adım ilerlenmesi gerektiğini vurgulayan Yayman, "Çok büyük beklentiye girmeden, realist bir bakış açısıyla yol alacağız. Bu konuda biz kararlıyız, tüm hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah bu konuyu ilerleyen günlerde hızlı bir biçimde sonlandıracağımızı düşünüyorum." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e destekleri için teşekkür eden Yayman, "Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz. Onlarla da uyum, iletişim içerisinde bu konuyu olgunlaştırıyoruz. Önce Komisyonda bu konuyu olgunlaştıracağız. Tüm tarafları bir araya getireceğiz ve herkesi dinleyeceğiz. Şu anda 'Bizim teklifimiz hazır' demiyoruz. Bu teklifi ortak akılla hazırlayacağız. Yaz döneminde bu çalışmaları olgunlaştırır, bir çerçeve içerisine alırsak en azından Meclis açıldığı zaman bile Genel Kurula gelmesi çok çok önemli olacak." değerlendirmesinde bulundu.